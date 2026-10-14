رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: فرایند سرشماری از اول آبان آغاز می‌شود و حدود یک ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سپهری که در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران سخن می گفت، افزود: سرشماری امسال برای نخستین بار به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود و در این روش از ریزداده‌های آماری اداری و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهد شد.

او این روش را تحولی در نظام آماری کشور دانست و گفت: سرشماری ثبتی‌مبنا در مقایسه با سرشماری سنتی ده‌ساله، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و به توسعه دولت الکترونیک، ارتقای امنیت و کیفیت داده‌ها و یکپارچگی اطلاعات آماری کمک کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به سکونت حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور در این استان، اجرای سرشماری در تهران را به‌دلیل حجم جمعیت دشوارتر دانست و بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها تأکید کرد.

به گفته سپهری، همکاری دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌هایی که سامانه‌های مؤثر در سرشماری ثبتی‌مبنا دارند، ضروری است.

او همچنین بر نقش فرمانداران، شهرداران، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای این فرایند تأکید کرد. سپهری با بیان اینکه ستادهای شهرستانی تشکیل شده‌اند، روند اجرایی کار تا این مرحله را خوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد استان تهران سرشماری را در مهلت مقرر به پایان برساند و به الگویی موفق در اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا تبدیل شود.



گودرزی: استان تهران در سرشماری نفوس و مسکن جایگاه ویژه‌ای دارد

رئیس مرکز آمار ایران، نیز در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران بر اهمیت ویژه این استان در اجرای سرشماری، راستی‌آزمایی و تکمیل داده‌ها و ضرورت تبیین اهمیت سرشماری برای مردم تأکید کرد.

غلامرضا گودرزی،با اشاره به سهم عمده استان تهران از جمعیت کشور و تنوع مسائل آن گفت این استان برای مرکز آمار اهمیت زیادی دارد و بخش مهمی از عملیات سرشماری در تهران انجام می‌شود.

او توضیح داد سرشماری به شکل ثبتی‌مبنا طراحی شده و داده‌های دستگاه‌های اداری بستر اجرای آن را فراهم کرده‌اند.



به گفته گودرزی، همکاران مرکز آمار برای راستی‌آزمایی داده‌ها و تکمیل نواقص به سراغ موارد نیازمند بررسی می‌روند.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین ظرفیت تهران برای تبلیغات و آگاهی‌رسانی درباره سرشماری را ویژه دانست و گفت: رفت‌وآمد هموطنان و فضای شهری این استان می‌تواند به اطلاع‌رسانی کمک کند.

او همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی در کلان‌شهرها، شهرها و شهرستان‌ها نیز تأکید کرد.

وی گفت: باید با مردم گفت‌وگو و برای آنان روشن کرد که سرشماری چرا برای شهر و مردم اهمیت دارد و داده‌های آن چه کمکی به آنان می‌کند.

به گفته گودرزی، نخبگان و چهره‌های دانشگاهی، هنری، اجتماعی، فرهنگی و علمی، همچنین کارآفرینان، می‌توانند در رساندن این پیام نقش داشته باشند.