واگذاری سایپا مشروط به اصلاح ساختار و تعیین ارزش واقعی است

واگذاری سایپا مشروط به اصلاح ساختار و تعیین ارزش واقعی است

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ اکبر رنجبرزاده، با تأکید بر ضرورت تعیین ارزش واقعی گروه خودروسازی سایپا پیش از واگذاری، افزود: این شرکت تا زمان به‌روز شدن تعهدات معوق و ساماندهی شرایط مالی و تولیدی، نباید واگذار شود.

وی با اشاره به ضرورت ارزش‌گذاری واقعی سایپا گفت: واگذاری این مجموعه باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های تولیدی و دارایی‌های آن انجام شود تا از واگذاری با قیمتی کمتر از ارزش واقعی جلوگیری شود.

رنجبرزاده افزود: بخشی از سهام سایپا متعلق به کارکنان، شرکت‌های مختلف و دولت است؛ بنابراین، فرآیند واگذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که در آینده درباره قیمت و نحوه کارشناسی ارزش این مجموعه ابهامی وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: یکی از راهکار‌های افزایش ارزش سایپا، فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و فراهم شدن امکان عرضه محصولات بر مبنای قیمت واقعی تولید است؛ هرچند شرایط فعلی کشور ممکن است اجرای این سیاست را با محدودیت‌هایی مواجه کند.

وی با اشاره به بدهی‌ها، تعهدات انباشته و مشکلات تأمین قطعات، تصریح کرد: سایپا باید از وضعیت فعلی خارج شود، ساختار آن اصلاح و شرایط تولید و فعالیت این مجموعه بهبود یابد.

توقف واگذاری تا به‌روز شدن تعهدات

رنجبرزاده با تأکید بر ضرورت تعیین مهلت برای اصلاح شرایط سایپا گفت: تا زمانی که تحویل خودرو‌ها به‌روز نشده و عقب‌ماندگی تعهدات جبران نشده است، نباید واگذاری انجام شود.

وی افزود: در صورت در نظر گرفتن یک بازه زمانی سه تا شش ماهه برای اصلاح شرایط، به‌روز شدن تعهدات و عرضه خودرو بر مبنای قیمت تمام‌شده، می‌توان زمینه افزایش ارزش این شرکت را فراهم کرد.