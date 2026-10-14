سهرابی شهردار میناب در این مراسم گفت: مسئولان و مردم شهرستان میناب قدردان این حرکت معنوی و فرهنگی هستند که نشان می دهد یاد شهدا نه تنها در دل‌ مردم شهرستان قدس، بلکه در تمام نقاط ایران اسلامی ماندگار است و باعث دلگرمی خانواده های شهدا و پیوند و استحکام بیش از پیش ملت ایران می شود.

در این مراسم، تندیس و تابلویی مزین به تصویر و نام شهید ماکان نصیری به شهردار میناب اهدا شد و همچنین شهردار میناب با اهدای لوح های تقدیر به مسئولان شهری شهرستان قدس به پاس این اقدام ارزشمند، از آنها قدردانی کرد.

گفتنی است به مناسبت گرامیداشت روز آتش‌نشانی و ایمنی در هفتم مهرماه ۱۴۰۵، نخستین خودروی فوماتیک آتش‌نشانی با هدف گرامیداشت یاد و نام شهید مفقودالاثر ماکان نصیری، دانش‌آموز شهید دبستان شجره طیبه میناب، با عنوان ماکان ۱۶۸ در اختیار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمن شهرداری قدس قرار گرفته بود.