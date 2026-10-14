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شهردار میناب با حضور در صحن شورای اسلامی شهرقدس، از اقدام شهرداری قدس در خصوص نامگذاری نخستین خودروی فوماتیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر قدس به نام ماکان ۱۶۸ که به یاد شهید دانش آموز ماکان نصیری از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب انجام شد، قدردانی کرد.
سهرابی شهردار میناب در این مراسم گفت: مسئولان و مردم شهرستان میناب قدردان این حرکت معنوی و فرهنگی هستند که نشان می دهد یاد شهدا نه تنها در دل مردم شهرستان قدس، بلکه در تمام نقاط ایران اسلامی ماندگار است و باعث دلگرمی خانواده های شهدا و پیوند و استحکام بیش از پیش ملت ایران می شود.
در این مراسم، تندیس و تابلویی مزین به تصویر و نام شهید ماکان نصیری به شهردار میناب اهدا شد و همچنین شهردار میناب با اهدای لوح های تقدیر به مسئولان شهری شهرستان قدس به پاس این اقدام ارزشمند، از آنها قدردانی کرد.
گفتنی است به مناسبت گرامیداشت روز آتشنشانی و ایمنی در هفتم مهرماه ۱۴۰۵، نخستین خودروی فوماتیک آتشنشانی با هدف گرامیداشت یاد و نام شهید مفقودالاثر ماکان نصیری، دانشآموز شهید دبستان شجره طیبه میناب، با عنوان ماکان ۱۶۸ در اختیار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمن شهرداری قدس قرار گرفته بود.