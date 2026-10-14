کارشناسان استاندارد بر ضرورت توجه مصرف‌کنندگان به نشان استاندارد و کد شناسایی کالاها برای اطمینان از اصالت محصولات تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در میان تنوع کالاها در بازار، انتخاب محصولی باکیفیت و مطمئن از دغدغه‌های مصرف‌کنندگان است؛ موضوعی که توجه به نشان استاندارد می‌تواند در آن نقش مؤثری داشته باشد.

بررسی میدانی از شهروندان آبادانی نشان می‌دهد برخی خریداران هنگام خرید به نشان استاندارد و تاریخ تولید و انقضای محصولات توجه می‌کنند، اما این موضوع برای همه در اولویت نیست.

کارشناسان اداره استاندارد آبادان می‌گویند: نظارت بر کالاهای تولید داخل از طریق بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی انجام می‌شود و کالاهای وارداتی نیز پس از بررسی و نمونه‌برداری، برای آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال می‌شوند.

به گفته کارشناسان، بررسی کد شناسایی کالاها و نظارت بر عرضه محصولات در واحدهای صنفی نیز با هدف شناسایی کالاهای معتبر و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

روز جهانی استاندارد فرصتی برای یادآوری اهمیت انتخاب آگاهانه کالا و توجه به کیفیت و ایمنی محصولات است.