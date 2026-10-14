لنز دوربین «دوربرگردان» این هفته به موضوع افتتاح زمین چمن مصنوعی ساوه پرداخته که زیر بار صندلی‌ و غرفه‌های جشن رفت.

چهارشنبه، بیست و دوم مهر؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دوربرگردان این هفته؛ مطالبه نسل زد برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، افتتاح زمین چمن مصنوعی در ساوه که زیر بار صندلی‌ها و غرفه‌های جشن رفت تا تأکید تعزیرات بر رعایت قیمت‌های مصوب دارو و برخورد با گران‌فروشان رو زیر ذره‌بین برده.

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