رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان گفت: تصادف زنجیره‌ای چهار خودرو در بزرگراه کاشان ـ اصفهان، یک فوتی و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهرداد فرزندی‌پور گفت: صبح امروز، وقوع تصادف زنجیره‌ای بین چهار دستگاه خودرو شامل کامیون، تریلی و دو خودروی سواری آریزو و سمند در اتوبان کاشان به سمت اصفهان، پنج کیلومتر بعد از عوارضی قمصر، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: در این تصادف، راننده ۵۰ساله کامیون جان خود را از دست داد و ۶ نفر نیز مصدوم شدند.

فرزندی‌پور با بیان اینکه پس از اعلام حادثه، آمبولانس از پایگاه‌های عوارضی، قائم و سپهری به محل اعزام شدند افزود: پنج مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی پیش بیمارستانی، از انتقال به بیمارستان خودداری کردند و یکی از مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان بهشتی کاشان منتقل شد.