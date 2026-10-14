به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،سی‌وهفتمین یادواره ۱۱ تن از شهدای والامقام روستای باغدشت شهرستان قائم‌شهر با حضور پرشور و گسترده خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم در این روستا برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت، به تبیین جایگاه بی‌بدیل فرهنگ ایثار و شهادت پرداخت و اظهار داشت: قدرت، اقتدار موشکی و صلابت دفاعی امروز ایران اسلامی ریشه در اتصال به مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و تمسک به انوار مقدسه حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) دارد.

معافی، با اشاره به فرمایشات معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اهمیت بنیادین حفظ نظام اسلامی، تصریح کرد: حفظ نظام جمهوری اسلامی به عنوان ثمره خون پاک هزاران شهید و آرزوی دیرینه اولیا و انبیای الهی، در بالاترین مرتبه از اوجب واجبات قرار دارد و تمام توطئه‌ها و محاسبات مادی جبهه استکبار در برابر اراده و پیوند عمیق این ملت با خط سرخ شهادت همواره شکست خورده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه دشمن از دهه‌های گذشته درصدد ضربه زدن به ارکان اصلی نظام و ستون خیمه ولایت بوده است، افزود: بصیرت و هوشیاری ملت غیور ایران اسلامی در سایه رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، تمامی نقشه‌ها و طرح‌های خصمانه دشمنان را نقش بر آب کرد و امروز ثمره این پایداری، تبدیل مقاومت به یک گفتمان بین‌المللی است.

معافی با اشاره به پیامدهای طوفان‌الاقصی و ایستادگی رزمندگان اسلام در لبنان و غزه خاطرنشان کرد: خیزش‌های مردمی و عدالت‌خواهانه حتی در دانشگاه‌های غرب و ده‌ها ایالت آمریکا نشان داد که مرزبندی امروز جهان بر پایه مکتب مقاومت و استکبارستیزی شکل گرفته و معادلات تحمیلی صهیونیسم بین‌الملل بیش از هر زمان دیگری در سراشیبی افول قرار دارد.

وی در بخش دیگری از بیانات خود به ابعاد نبرد رسانه‌ای و تهاجم ضدفرهنگی دشمن اشاره کرد و گفت: اتاق‌های فکر استکباری پس از شکست در میدان‌های نظامی، با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و گسترش اباحه‌گری در تلاشند دین‌داری، عفت و حیا را از بستر جامعه بزدایند الگویی که در طول تاریخ نیز توسط جبهه نفاق دنبال شده، اما حقیقت این است که بشریت امروز بیش از هر زمان تشنه معنویت، هویت اصیل دینی و اخلاق است.

سخنران یادواره شهدای باغدشت با یادآوری دوران درخشان هشت سال دفاع مقدس و رشادت‌های سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، تاکید کرد: دفاع مقدس خاستگاه و ریشه اصیل تمامی پیروزی‌های منطقه‌ای و تقویت‌کننده استحکام درونی کشور است و مجالس یادواره شهدا، کانون تجدید عهد و ایستادگی مستمر در برابر فتنه‌ها به شمار می‌آید.

در این آیین معنوی، حاضران با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی ذاکر اهل‌بیت (ع)، یاد و خاطره ۱۱ کبوتر خونین‌بال روستای باغدشت را گرامی داشته و بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و امام شهیدان تجدید میثاق کردند.