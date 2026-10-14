ثبت نام بیست و سومین المپیاد ملی مهارت در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد امسال با استقبال گسترده هنرجویان و متخصصان جوان روبه‌رو شد.

استقبال گسترده هنرجویان و متخصصان جوان یزدی از بیست و سومین المپیاد ملی مهارت

استقبال گسترده هنرجویان و متخصصان جوان یزدی از بیست و سومین المپیاد ملی مهارت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزدگفت: ثبت نام بیست و سومین المپیاد ملی مهارت در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد امسال با استقبال گسترده هنرجویان و متخصصان جوان روبه‌رو شد. طالبی افزود: بر اساس آخرین آمار‌های به‌دست‌آمده از دبیرخانه این رویداد، مجموع تعداد شرکت‌کنندگان ثبت‌نام‌شده در رشته‌های مختلف این المپیاد به عدد ۴۲۴ نفر رسید که نشان‌دهنده رشد چشمگیر و علاقه نسل جدید به کسب مهارت‌های تخصصی است.

وی ادامه داد: در بررسی جزئیات آمار ثبت نامی‌های بیست و سومین المپیاد ملی مهارت از استان یزد، مشخص شد که رقابت در برخی رشته‌ها بسیار تنگاتنگ است که رشته فناوری مد و خیاطی زنانه با ۷۰ شرکت‌کننده بیشترین سهم را در میان متقاضیان داشت و پس از آن، رشته آشپزی با ۴۲ نفر و رشته فناوری‌های وب با ۳۸ نفر در رتبه‌های بعدی ثبت نامی قرار گرفتند.

وی افزود: رشته‌هایی مانند قنادی و شیرینی‌پزی ۲۸ نفر، فناوری طراحی گرافیک ۳۲ نفر و نقاشی و دکوراسیون ۲۲نفر نیز مورد توجه ویژه داوطلبان قرار گرفته‌اند این اعداد نشان می‌دهد که علاوه بر رشته‌های مهندسی و فناوری اطلاعات، هنر‌های دستی و خدماتی نیز جایگاه ویژه‌ای در ذهن جوانان یزدی پیدا کرده‌اند.

طالبی با اشاره به آمار ثبت نامی‌های المپیاد ملی مهارت در بخش رشته‌های فنی و مهندسی نیز، گفت: رقابت قابل‌توجهی در رشته‌های فنی و مهندسی مشاهده می‌شود و امنیت سایبری با ۱۲ نفر، الکترونیک با ۱۳ نفر و مکاترونیک با ۱۰ نفر از جمله رشته‌های پرطرفدار در حوزه فنی و مهندسی بودند همچنین در رشته‌های فنی‌حرفه‌ای سنتی‌تر، فناوری خودرو با ۱۹ شرکت‌کننده و جواهرسازی با ۱۱ نفر، توجه بسیاری از علاقه‌مندان را به خود جلب کردند.

وی بیان کرد: برخی رشته‌های تخصصی مانند سرویس و نگهداری هواپیما، لوله‌کشی و اجرای سیستم گرمایشی، تراش CNC و آب‌کاری با تعداد شرکت‌کنندگان کمتر بین ۱ تا ۴ نفر به استقبال مسابقات ملی مهارت می‌روند.

طالبی هدف از برگزاری چنین رویداد‌هایی را شناسایی استعداد‌ها و ارائه پل ارتباطی بین نیروی کار ماهر و صنعت دانست و گفت: آمار ثبت نامی‌های استان یزد در بیست و سومین المپیاد ملی مهارت کشور نشان می‌دهد که جوانان ما تمایل زیادی دارند تا در مسیر‌های شغلی غیرتئوری و عملی فعالیت کنند.

بیست و سومین المپیاد ملی مهارت کشور ابتدا در مرحله شهرستانی، سپس استانی و کشوری برگزار می‌شود و برگزیدگان کشوری به مسابقات ژاپن اعزام می‌شوند.