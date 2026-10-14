

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران و دبیر انجمن صنفی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ در نامه‌ای به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درخواست کردند تا بر اساس مذاکرات انجام شده، عرضه مرغ بالای ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم به صورت لاشه و قطعه کامل از ۱۵ آبان ممنوع شود.

در این نامه تصریح شده که به منظور کاهش مصرف نهاده‌ها، کوتاه شدن دوره پرورش، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود ضریب تبدیل، عرضه مرغ گرم به بازار باید بر اساس وزن لاشه حداکثر ۲.۲ کیلوگرم باشد و مرغ‌های با وزن بیشتر، صرفاً به صورت قطعه‌بندی شده وارد بازار شوند.

این تولیدکنندگان از معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خواسته‌اند در این زمینه با سازمان دامپزشکی و ادارات کل استان‌ها برای نظارت و اجرای این ضوابط هماهنگی صورت پذیرد.