به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست هماهنگی بین دستگاهی ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف بررسی سازوکار‌های اجرای طرح یک شهر و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های حاکمیتی و مجموعه‌های مردمی برای تحکیم بنیان خانواده، ترویج ازدواج و فرزندآوری و کاهش طلاق در تهران برگزار شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر ضرورت حمایت از حلقه‌های میانی در حوزه تحکیم خانواده گفت: باید با همکاری ستاد ملی جمعیت و شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، ماده‌واحده‌ای تدوین شود تا وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در حمایت از فعالیت‌های مردمی حوزه خانواده مشخص شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه افزود: در این ماده واحده باید سازوکار‌های حمایت دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از اطلاعات و آمار مرتبط با ازدواج و طلاق پیش‌بینی شود تا حلقه‌های میانی بتوانند فعالیت‌های خود را بر اساس شناخت دقیق مسائل و نیاز‌های جامعه برنامه‌ریزی و اجرا کنند.

وی گفت: نتایج اجرای آزمایشی این طرح باید به‌صورت دقیق مستندسازی و ارزیابی شود تا ضمن فراهم شدن زمینه توسعه آن در سایر شهرستان‌ها، پشتوانه‌ای برای تدوین ماده‌واحده حمایت از حلقه‌های میانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

طرح «یک شهر» به‌عنوان دومین گام از رویداد «جامعه‌پرداز»، با هدف شناسایی مسائل حوزه خانواده و جمعیت در شهرستان‌ها، تدوین نقشه اجرایی برای حل این مسائل و فعال‌سازی شبکه‌های محلی کنشگران مردمی با حمایت دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است.

بر اساس این مصوبه، شهرستان‌های علی‌آباد کتول در گلستان، تویسرکان در همدان، میبد در یزد، بابل در مازندران و بروجرد در لرستان، پنج شهرستان منتخب برای اجرای مرحله نخست این طرح هستند و پس از اجرا و ارزیابی نتایج، زمینه گسترش آن به سایر شهرستان‌های کشور فراهم خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت اجرای آزمایشی طرح یک شهر تاکید کرد: این طرح ابتدا در پنج شهرستان اجرا می‌شود تا نتایج و دستاورد‌های آن پس از ارزیابی و مستندسازی، مبنایی برای تدوین ماده‌واحده و گسترش برنامه به سایر مناطق کشور قرار گیرد.