­جمعی از جامعه کارگری کشور امروز با برپایی شیفت ایثار به مدد کارگران نیازمند و واحد‌های آسیب دیده رفتند.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، در راستای برگزاری رزمایش مواسات بعثت در روز جمعه که با اهدای ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه و جهیزیه همراه خواهد بود، جامعه کارگری کشور هم شیفت ایثار برپا کرد.

در این پویش کارگری، جمعی از کارگران واحد‌های تولیدی، شش رقم آخر حقوق خود را به این پویش اهدا کردند.

این حرکت مردمی که اینبار در خطوط تولیدی کارخانجات رقم می‌خورد جلوه‌ای از ایثار و فداکاری در بین سربازان سنگر اقتصاد و صنعت کشور است.

رزمایش بزرگ بعثت روز جمعه ۲۴ مهرماه، از ساعت ۸ صبح با خودرو‌های حامل کمک‌های مومنانه از میدان امام حسین تا میدان انقلاب برگزار خواهد شد.