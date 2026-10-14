معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور با اعلام پایان عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن چابهار–زاهدان، از ابلاغ ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی این طرح خبر داد و گفت: با تداوم روند کنونی، این خط ریلی تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه نظارت و رصد عملیاتی طرح راه‌آهن چابهار–زاهدان با حضور وزیر راه و شهرسازی گفت: ریل‌گذاری این طرح حدود یک ماه پیش به پایان رسید و اکنون عملیات جوشکاری ریل‌ها و اقدامات باقیمانده برای بهره‌برداری از آن در حال انجام است.

او با اشاره به رصد هفتگی روند اجرای طرح از سوی وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد راه‌آهن چابهار–زاهدان تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

اتصال چابهار به شبکه ریلی؛ گامی مهم در تکمیل کریدور شمال–جنوب

بازوند با تأکید بر اهمیت این مسیر در تکمیل کریدور شمال–جنوب کشور تصریح کرد: اتصال زاهدان به چابهار یکی از حلقه‌های مفقوده این کریدور است و با تکمیل آن، ارتباط شبکه ریلی کشور با آب‌های آزاد برقرار خواهد شد. این اتصال می‌تواند نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل کشور ایفا کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به فعالیت حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر در این پروژه گفت: عملیات اجرایی با جدیت دنبال می‌شود و در زمینه تجهیزات نیز مشکلی وجود ندارد.

او همچنین از ابلاغ ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح خبر داد و گفت: تأمین منابع مالی طرح با تأکید رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی دنبال می‌شود و اعتبار ابلاغ‌شده از محل منابع حاصل از فروش نفت و در چارچوب مجوزهای مربوط تأمین خواهد شد.

بازوند با اشاره به اهمیت تکمیل طرح راه‌آهن چابهار–زاهدان گفت: حدود ۴۸۰ کیلومتر از مسیر خاش تا چابهار باقی مانده بود که قرار است امسال تکمیل شود و با بهره‌برداری از این مسیر، اتصال شبکه ریلی کشور از دریای خزر به آب‌های آزاد برقرار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور خاطرنشان کرد: این طرح نقش مهمی در تکمیل کریدور شمال–جنوب و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور دارد و می‌تواند ظرفیت حمل‌ونقل و ترانزیت ایران را ارتقا دهد