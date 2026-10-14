به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری در نشست تعیین‌تکلیف نرخ سیب صنعتی در استان با اشاره به مطالبات و گلایه‌های به‌حق باغداران استان افزود: نرخ خرید سیب صنعتی باید دقیقاً بر پایه محاسبات کارشناسی و هزینه‌های واقعی تمام‌شده تولید تعیین شود و اعمال قیمت‌های غیرواقعی و ناعادلانه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه قیمت محصول نباید بدون توجه به منافع تولیدکننده تعیین شود، تصریح کرد: بخش کشاورزی یک زنجیره ارزش واحد است که از باغدار و سردخانه‌دار تا صنایع بسته‌بندی و تجار را در بر می‌گیرد؛ بنابراین منفعت این زنجیره در گرو سودآوری حلقه اول یعنی کشاورز است.

اصغری ادامه داد: در حالی که باغداران توانمند فرصت سورت، انبارداری و عرضه تدریجی محصول را در زمان مناسب دارند، کشاورزان کم‌توان ناچارند محصول خود را همزمان همزمان برداشت عرضه کنند و همین قشر آسیب‌پذیر بیش از همه نیازمند چتر حمایتی دولت هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم تزریق نقدینگی و تسهیلات در گردش به صنایع فرآوری خاطرنشان کرد: اگر نقدینگی و سرمایه در گردش مناسب در اختیار کارخانه‌های صنایع تبدیلی و کنسانتره قرار گیرد، این واحدها می‌توانند سیب صنعتی را با قیمتی بالاتر و منصفانه‌تر از کشاورز تحویل بگیرند تا ضرر و زیان متوجه باغدار نشود.

اصغری یادآور شد: پایش‌های میدانی هفتگی از باغات و کارخانه‌های فرآوری به صورت مستمر دنبال می‌شود و تمام تلاش مجموعه جهاد کشاورزی بر این است که با اصلاح عادلانه و افزایشی نرخ خرید، انگیزه و امید باغداران برای ادامه تولید تقویت شود.