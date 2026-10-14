مراسم تشییع و خاکسپاری مرحومه حاجیه‌خانم فاطمه فلکیان، معروف به «ننه عصمت»، اسوه مقاومت و پایداری و مادر بی‌تکلف جبهه‌ها، با حضور اقشار مختلف مردم و دلدادگان ایثار در امامزاده سید جعفر و حمیده خاتون باغ فیض تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،پیکر مطهر مرحومه حاجیه خانم «فاطمه فلکیان»، ملقب به «ننه عصمت»، بر دستان مردم قدرشناس تهران در آستان امامزاده سید جعفر و حمیده خاتون باغ فیض تشییع و به خاک سپرده شد.

این بانوی مجاهد و انقلابی که نامش با یاد و خاطره سال‌های دفاع مقدس و دستکش‌های بافتنی‌اش برای رزمندگان اسلام گره خورده بود، سال‌ها در سرمای طاقت‌فرسای جبهه‌ها و پس از آن در دوران دفاع از حرم، با قلبی گرم و دستان پرمهر به پشتیبانی از رزمندگان اسلام برخاست. امروز تهران در وداع با این اسوه‌ی صبوری و اخلاص، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و مادران بی‌ادعای جبهه مقاومت پیمانی دوباره بست تا یاد و راه این قهرمانان گمنام همواره زنده بماند.