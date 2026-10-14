همزمان با هفته ملی کودک، ویژه‌برنامه «زمین، خانه فردای ما» در نیشابور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست مجتمع گفت: در این برنامه، که با حضور بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز و مشارکت ادارات حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش و تیم آموزش سازمان اورژانس نیشابور، در محل کانون فرهنگی ـ هنری شهید باهنر برگزار شد، آینده سازان نیشابور در فضایی شاد و آموزنده با مفاهیم محیط زیستی آشنا شدند.

ناصر فتحعلیان با بیان این که آموزش از دوران کودکی یکی از مؤثرترین راهکار‌های نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست است، افزود: کودکان امروز، مسئولان و تصمیم‌گیران فردای جامعه‌اند و آشنایی آنان با ارزش‌های طبیعت و ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، زمینه‌ساز تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر است. در این برنامه نیز تلاش کردیم مفاهیم محیط زیستی را از طریق بازی، هنر، فعالیت‌های عملی و تجربه‌های جذاب منتقل کنیم؛ زیرا یادگیری مشارکتی و تجربی، تأثیر ماندگارتری بر نگرش و رفتار کودکان دارد.

وی ادامه داد: همکاری مجموعه‌های صنعتی، آموزشی و محیط زیستی، بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است که باعث فرهنگ سازی در حفاظت از طبیعت و محیط زیست می‌شود.



وی بیان کرد: برپایی غرفه‌های آموزشی با موضوع انواع پسماند، تفکیک زباله، بازیافت، شناخت گیاهان و آموزش عملی قلمه‌زنی و آشنایی با اورژانس از دیگر بخش‌های این رویداد آموزشی بود.

وی اظهار داشت: دانش‌آموزان در این برنامه با حیات وحش و منابع طبیعی، وظایف محیط‌بانان، اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و ضرورت مقابله با شکار غیرمجاز آشنا شدند و اجرای بازی‌های حرکتی و سرگرمی‌های آموزشی، استندآپ کمدی با موضوع محیط زیست و مسابقه نقاشی «کودک و محیط زیست» نیز از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

فتحعلیان گفت: از این که رویداد «زمین، خانه فردای ما»، مورد توجه دانش آموزان و خانواده هایشان قرار گرفت، بسیار خرسندیم