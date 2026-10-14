دربازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مسئولان استانداری از مرکز ناباروری «رویانا» آمل، بر ضرورت تسریع در توسعه خدمات تخصصی و رفع موانع قانونی برای حمایت از خانواده‌ها و تسهیل مسیر فرزندآوری تأکید کرد.

توسعه مراکز درمان ناباروری؛ کلید مقابله با چالش سالمندی و کاهش باروری در مازندران

توسعه مراکز درمان ناباروری؛ کلید مقابله با چالش سالمندی و کاهش باروری در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در شرایطی که کاهش نرخ باروری و افزایش سالمندی به یکی از دغدغه‌های جمعیتی مازندران تبدیل شده است، راه‌اندازی و توسعه مراکز درمان ناباروری، ضرورتی برای حمایت از خانواده‌ها و تسهیل مسیر فرزندآوری به شمار می‌رود.

موضوعی که در بازدید عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران و مسئولان حوزه سلامت از مرکز ناباروری رویانا آمل، با تأکید بر رفع موانع و تسریع در صدور مجوز‌های لازم مورد توجه قرار گرفت.

مرکز ناباروری رویانا آمل با همکاری جهاد دانشگاهی مازندران و مجمع خیرین سلامت شهرستان، حدود یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد تا بخشی از نیاز زوج‌های نابارور به خدمات تخصصی را در این شهرستان پاسخ دهد؛ مرکزی که با توجه به جمعیت حدود ۴۲۰ هزار نفری آمل و ظرفیت خدمت‌رسانی به شهر‌های غرب مازندران، می‌تواند در صورت توسعه خدمات، به دسترسی آسان‌تر جمعیتی بیش از یک‌ونیم میلیون نفر به خدمات درمان ناباروری کمک کند.

عالیه زمانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در بازدید از این مرکز و نشست با مسئولان و دست‌اندرکاران، با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات درمان ناباروری، قول حمایت و پیگیری برای رفع موانع فعالیت رویانا آمل را داد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به شرایط جمعیتی مازندران، توسعه مراکز درمان ناباروری را از نیاز‌های مهم حوزه سلامت دانست و تأکید کرد فعالیت این مجموعه‌ها نباید به‌عنوان رقابت با مراکز دیگر تلقی شود، بلکه می‌تواند به افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی و کاهش مشکلات خانواده‌ها کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت علمی جهاد دانشگاهی در حوزه درمان ناباروری، بر تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تسهیل فعالیت و توسعه خدمات این مرکز تأکید کرد.

محمدرضا یوسفی‌مهر، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، نیز با اشاره به کاهش نرخ باروری در استان گفت: مرکز ناباروری رویانا آمل با هدف افزایش دسترسی زوج‌های نابارور به خدمات تخصصی و کمک به تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت راه‌اندازی شده است.

وی افزود: با توجه به نبود مرکز فعال درمان ناباروری در آمل، جهاد دانشگاهی با همکاری خیرین و مسئولان شهرستان، راه‌اندازی این مجموعه را در دستور کار قرار داد تا بخشی از نیاز‌های درمانی زوج‌های نابارور منطقه تأمین شود.

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با بیان اینکه این مرکز در مرحله نخست با مجوز سطح دو فعالیت می‌کند، تصریح کرد: دریافت مجوز سطح سه و توسعه خدمات پیشرفته‌تر درمان ناباروری، از برنامه‌های آینده این مجموعه است. توسعه خدمات حفظ ذخیره باروری نیز در چشم‌انداز فعالیت جهاد دانشگاهی مازندران قرار دارد.

یوسفی‌مهر همچنین با اشاره به تعرفه خدمات این مجموعه گفت: خدمات جهاد دانشگاهی با تعرفه‌هایی بین دولتی و خصوصی ارائه می‌شود و هزینه‌ها به تعرفه مراکز دولتی نزدیک است؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش فشار مالی بر خانواده‌ها مؤثر باشد.

حمایت استانداری برای تسریع در رفع موانع‌ام‌البنین محمدی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، نیز با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات درمان ناباروری در مسیر جوانی جمعیت، از حمایت استانداری برای رفع موانع احتمالی و تسریع در روند فعالیت مرکز رویانا خبر داد.

وی با اشاره به همکاری جهاد دانشگاهی و مجمع خیرین سلامت آمل گفت: با تعامل دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مسئولان، تلاش می‌شود زمینه توسعه خدمات این مرکز فراهم شود تا زوج‌های نابارور دسترسی مناسب‌تری به خدمات تخصصی داشته باشند.

محمدی همچنین با اشاره به پوشش بیمه‌ای بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان ناباروری، توسعه مراکز ارائه‌دهنده این خدمات را عاملی برای افزایش دسترسی خانواده‌ها به درمان دانست.

مسعود نیک‌پور، عضو مجمع خیرین سلامت آمل، با اشاره به مشارکت این مجموعه در راه‌اندازی مرکز رویانا گفت: مجمع خیرین سلامت، فضایی به مساحت حدود ۴۰۰ مترمربع را برای استقرار این مرکز در اختیار قرار داده است تا زمینه ارائه خدمات درمان ناباروری در شهرستان فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار افزود: برخی زوج‌ها به دلیل هزینه‌های درمان امکان ادامه روند درمان ناباروری را ندارند و مجمع خیرین سلامت تلاش می‌کند با کمک به تأمین بخشی از هزینه‌ها، زمینه بهره‌مندی این خانواده‌ها از خدمات درمانی را فراهم کند.

نیک‌پور تأکید کرد هدف از این مشارکت، تنها راه‌اندازی یک مرکز درمانی نیست، بلکه حمایت از خانواده‌هایی است که برای تحقق آرزوی فرزنددار شدن به کمک نیاز دارند.

تکتم صادقی، متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری مرکز رویانا آمل، نیز از مراجعه حدود ۲۰۰ زوج نابارور به این مرکز از ابتدای فعالیت تاکنون خبر داد و گفت: بنا بر اعلام مرکز، حدود ۲۰ درصد این زوج‌ها به بارداری دست یافته‌اند.

وی افزود: در حال حاضر خدماتی مانند تشکیل پرونده، بررسی سوابق پزشکی، آزمایش‌های مورد نیاز، مشاوره تخصصی و سونوگرافی‌های مرتبط با چرخه‌های درمان منتهی به لقاح آزمایشگاهی ارائه می‌شود؛ اما توسعه خدمات پیشرفته‌تر، از جمله IVF و برخی جراحی‌های مرتبط، به دریافت مجوز‌های لازم وابسته است.

صادقی با تأکید بر اینکه توسعه خدمات این مرکز می‌تواند از مراجعات زوج‌ها به خارج از شهرستان بکاهد، تسریع در صدور مجوز‌ها و رفع موانع موجود را از مطالبات مهم برای تکمیل خدمات درمان ناباروری در آمل دانست.

محمدتقی رمضانی، رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل، نیز با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی مراکز درمان ناباروری در شهرستان گفت: در حال حاضر مرکز فعال درمان ناباروری در آمل وجود ندارد و زوج‌های نیازمند خدمات تخصصی ناچارند برای درمان به شهرستان‌های دیگر یا خارج از استان مراجعه کنند.

وی افزود: مرکز رویانا و یک مرکز در بخش خصوصی بیمارستان شمال، مراحل دریافت مجوز‌های لازم را پیگیری می‌کنند و شبکه بهداشت و درمان نیز برای تسریع در تعیین تکلیف این روند همکاری خواهد کرد.

رمضانی با اشاره به هزینه‌های مالی و دشواری رفت‌وآمد خانواده‌ها تصریح کرد: توسعه مراکز درمان ناباروری در آمل می‌تواند ضمن پاسخ‌گویی به نیاز زوج‌ها، دسترسی به خدمات تخصصی را آسان‌تر و بخشی از هزینه‌های درمان و رفت‌وآمد را کاهش دهد.

با توجه به جمعیت آمل و ظرفیت خدمت‌رسانی این شهرستان به شهر‌های غرب مازندران، رفع موانع اداری، صدور مجوز‌های مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌های مرکز ناباروری رویانا می‌تواند گامی در جهت افزایش دسترسی زوج‌های نابارور به خدمات تخصصی، حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت باشد؛ مسیری که تحقق آن به تداوم همکاری جهاد دانشگاهی، خیرین سلامت و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.