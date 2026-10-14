شهردار یزد از حضور ۲۰ شهردار کلانشهر کشور در مجمع شهرداران کلانشهر‌های ایران به میزبانی شهر میراث جهانی یزد خبر داد و گفت: این رویداد ملی، فرصتی طلایی برای انتقال تجربیات موفق مدیریت شهری و تسریع در حل مشکلات شهری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی، با اشاره به برگزاری اجلاس شهرداران کلانشهر‌های ایران به میزبانی شهر میراث جهانی یزد، اظهار داشت: یکصد وبیست و هشتمین نشست مجمع شهرداران کلانشهر‌های کشور روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی یزد و با حضور ۲۰ شهردار از کلانشهر‌های کشور برگزار می‌شود.

محی‌الدینی با بیان این‌که ریاست این مجمع را علیرضا زاکانی شهردار تهران، بر عهده دارد، افزود: در این همایش موضوعات کلیدی همچون گزارش و جمع‌بندی رئوس و سرفصل‌های مجامع پیشین، نقش شهرداری‌ها در معیشت مردم و بررسی فرصت‌های عملی برای مدیران شهری در دستور کار قرار دارد.

محی‌الدینی به یکی از محور‌های اصلی این نشست که بررسی طرح «تورم صفر» و نقش شهرداری‌ها در اجرای آن است، اشاره و خاطرنشان کرد: شهرداری تهران تجربه موفقی در اجرای این طرح داشته و قرار است در این مجمع، جزئیات آن برای بهره‌مندی سایر کلان‌شهر‌ها از جمله یزد مطرح و بررسی شود.

وی ادامه داد: باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و نقش شهرداری‌ها در کمک به بهبود معیشت شهروندان، بهره‌گیری از تجربیات و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر مردم و کنترل قیمت کالا‌های اساسی کمک شایانی کند که این موضوع برای شهرداری یزد برای خدمتگزاری بهتر به شهروندان بسیار حائز اهمیت است.

شهردار یزد در پایان با تأکید بر اهمیت میزبانی این رویداد ملی، ابراز امیدواری کرد: شهرداران کلانشهر‌ها به عنوان سفیران شهری هستند که باتوجه به هویت تاریخی شهر یزد استفاده و بهره‌گیری از نظرات در این مجمع زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، ارتقا و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و افزایش جایگاه مدیریت شهری یزد در سطح کشور شود.