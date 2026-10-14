به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و فاقد مدارک گمرکی در سطح شهرستان رامهرمز، مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات پلیسی مطلع شدند فردی اقدام به دپوی پوشاک فاقد مجوز در انبار شخصی خود کرده است، اظهار داشت: بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی بیشتر و طی هماهنگی با مراجع قضایی، در بازرسی از آن انبار بیش از ۱۳۰ بسته پوشاک فاقد مجوز کشف شد و در این رابطه ۳ دستگاه خودروی نیسان حامل بار توقیف و یک نفر نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ شهبازی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، از مردم درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان کالا و ارز، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.