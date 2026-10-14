معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی ملی، تندرَوی و دوقطبی‌سازی را ناسازگار با مصالح کشور دانست و بر لزوم حل اختلافات با تدبیر و عقلانیت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدجعفر قائم‌پناه عصر امروز در جمع فرهیختگان تبریز، با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ اتحاد و همدلی اظهار کرد: برخی تندرَوی‌ها زمینه شکل‌گیری دوگانه‌های ساختگی را در جامعه فراهم می‌کند و برای عبور از این وضعیت باید با تدبیر و عقلانیت عمل کرد.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم برای کاهش فاصله‌ها و تقویت همگرایی ملی تلاش می‌کند افزود: اختلاف دیدگاه‌ها در بخش‌های مختلف جامعه، از جمله نهاد‌های حکومتی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و محیط‌های اجتماعی طبیعی است؛ اما این تفاوت‌ها نباید به تقابل و دوقطبی‌شدن مسائل کشور منجر شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: حاکمیت، نیرو‌های سپاه و فرماندهان امنیتی کشور هرگز به دنبال ایجاد دوگانه‌های کاذب نیستند و نگاه کلان نظام بر حفظ منافع ملی و اقتدار کشور استوار است.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه اختلاف‌نظر نباید مانع همکاری برای حل مسائل ملی شود خاطرنشان کرد: جامعه از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی تشکیل شده است و باید با پذیرش این تنوع، زمینه تعامل و همکاری میان گروه‌های مختلف را فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و موضوع مذاکرات گفت: نه جنگ مطلق و نه مذاکره مطلق را نمی‌توان راه‌حل قطعی مسائل کشور دانست؛ در جریان تحولات مختلف، از جمله جنگ ۱۲روزه، دیپلماسی و عقلانیت همواره جایگاه خود را داشته‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره مسائل کشور نیازمند توجه به شرایط و مصالح ملی است، بر ضرورت پرهیز از نگاه‌های مطلق‌گرایانه تأکید کرد.

قائم‌پناه رهبر شهید انقلاب را «ایران‌دوست‌ترین رهبر در طول تاریخ» توصیف کرد و گفت: چه در دوره رهبری شهید و چه در دوره رهبری کنونی، نگاه کلان بر حفظ اقتدار و منافع ملی استوار است.

وی با اشاره به تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر پرچم ایران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شاهنامه فردوسی در آیین بازگشایی مدارس، این موضوع را بیانگر توجه به هویت و فرهنگ ایرانی دانست.

معاون اجرایی رئیس جمهور از دانشگاهیان، نخبگان و فرهیختگان و صاحبان دیدگاه‌های مختلف برای همکاری در مسیر پیشرفت کشور دعوت کرد و گفت: در این مقطع تاریخی و سرنوشت‌ساز، همکاری و همدلی همه گروه‌ها برای عبور از چالش‌ها و حفظ منافع ملی ضرورت دارد.