به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: برداشت پسته از ۴۵۰ هکتار باغ‌های این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود باغداران تا اواخر مهرماه بیش از ۹۵۰ تن محصول برداشت کنند.

محمدحسین خسروی افزود: پسته گیاهی کم آب بر که به شوری خاک و آب، خشکی و گرما مقاوم بوده است و در خاک‌های آهکی و قلیایی رشد می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده بیان کرد: احمدآقایی و اکبری از جمله ارقام پسته که در این شهرستان کشت می‌شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.