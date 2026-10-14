رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران گفت: ساماندهی وضع کامیون‌های حمل نخاله‌های عمرانی و ساختمانی به منظور کاهش تخلفات زیست‌محیطی و هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل در مراحل اجرایی‌سازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رستگاری با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی برای ساماندهی و هوشمندسازی ناوگان حمل نخاله‌های عمرانی و ساختمانی در تهران گفت: این کمیته مشتمل بر مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله فرمانداری، محیط زیست تهران، شهرداری تهران، راهداری و سازمان حمل و نقل شهری، اتحادیه صنفی کامیونداران است که ذیل کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به منظور بررسی کارشناسی بیشتر و بهتر برای تحقق مصوبات کارگروه از جمله موضوع ساماندهی و هوشمندسازی کامیون‌های حمل نخاله تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه نخستین جلسه این کمیته در پایان هفته جاری به ریاست معاون عمرانی فرمانداری تهران و دبیری محیط زیست برگزار شد، افزود: بر اساس ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری ها موظفند کلیه فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت‌ های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند که در این خصوص مقرر شد شهرداری تهران برنامه ریزی لازم و اجرایی را به انجام رساند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران ادامه داد: الزام به نصب GPS روی خودروهای حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی و پیگیری لازم از سوی اتحادیه کامیون‌داران از دیگر مصوبات این نشست تخصصی بود.

رستگاری با بیان اینکه اتحادیه کامیون‌داران مکلف شد در گام‌نخست نسبت به معرفی سامانه و ثبت اطلاعات کامیون‌داران در سامانه پیشنهادی خود اقدام کند، گفت: براساس مصوبات جلسه لیست خودروهای فاقد مجوز از سوی متولیان از جمله اتحادیه مربوطه در اختیار سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری قرار خواهد گرفت و این سازمان بررسی لازم در خصوص این کامیون‌ها و میزان و نحوه تردد و فعالیت آن‌ها در شهر تهران را با همکاری شهرداری و پلیس تهران را به انجام خواهد رساند و در نهایت تصمیم‌گیری‌های لازم درخصوص این کامیون ها انجام می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با تشریح اهمیت هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل نخاله‌های عمرانی و ساختمانی افزود: راه‌اندازی سامانه مرتبط با موضوع از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز درحال پیگیری است که در این نشست مقرر شد مراحل نهایی، تکمیل و بهره‌برداری از آن از سوی شهرداری تهران پیگیری شود.

رستگاری با تاکید بر اهتمام دستگاه‌های مسئول درخصوص هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل پسماندهای عمرانی و ساختمانی و پیشگیری از تخلفات این حوزه خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، ظرفیت‌های قانونی و بین دستگاهی برای تحقق این موضوع نیز احصا شده است.