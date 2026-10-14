رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه کاهش بی‌سوادی مطلق به معنای پایان مأموریت سوادآموزی نیست، گفت: جربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که آموزش بزرگسالان باید فراتر از سواد پایه، به سمت یادگیری مستمر، توسعه مهارت‌ها و پاسخ‌گویی به نیاز‌های متغیر جامعه حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی سعیدی با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکرد‌های آموزش بزرگسالان، بر بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی و طراحی الگویی ملی، متناسب با شرایط، اقتضائات و نیاز‌های کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کاهش بی‌سوادی مطلق به معنای پایان مأموریت سوادآموزی نیست، اظهار کرد: تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که آموزش بزرگسالان باید فراتر از سواد پایه، به سمت یادگیری مستمر، توسعه مهارت‌ها و پاسخ‌گویی به نیاز‌های متغیر جامعه حرکت کند. حتی کشور‌هایی که در کاهش نرخ بی‌سوادی موفق بوده‌اند، مأموریت ریشه‌کنی بی‌سوادی مطلق را کنار نگذاشته‌اند و در کنار آن، برنامه‌های جدیدی برای توسعه یادگیری مادام‌العمر و توانمندسازی اجتماعی طراحی کرده‌اند.

سعیدی با اشاره به تفاوت رویکرد کشور‌ها در سازمان‌دهی آموزش بزرگسالان گفت: برخی کشورها، از جمله فنلاند، مأموریت خود را به سمت یادگیری مادام‌العمر و توانمندسازی اجتماعی گسترش داده‌اند و از بستر‌های فناورانه، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های آموزشی بهره می‌گیرند. در این میان، برخی کشور‌ها بر ایفای نقش پشتیبان حرفه‌ای و تقویت شبکه اجرا تمرکز کرده‌اند و برخی دیگر، زیرساخت‌های آموزشی خود را به بستر‌های دیجیتال یادگیری محلی پیوند داده‌اند؛ چین نیز از نمونه‌های قابل بررسی در زمینه توسعه پلتفرم‌های گسترده آموزشی است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تأکید بر اینکه هدف از مطالعات تطبیقی، الگوبرداری مطلق از یک کشور خاص نیست، تصریح کرد: ما از هیچ کشوری الگوی مطلق نمی‌گیریم، بلکه تلاش می‌کنیم الگو‌های مناسب و موفق را با اقتضائات، شرایط و نیاز‌های کشور همگن و متناسب کنیم تا به یک مدل ملی کارآمد برای ارتقای آموزش بزرگسالان دست یابیم. در حقیقت هدف ما کپی یک مدل نیست، بلکه ترکیب عناصر موفق با ظرفیت‌های موجود خواهد بود.

وی تصریح کرد: پنج ماموریت راهبردی آینده سازمان را شامل استمرار سوادآموزی پایه با رویکرد هوشمند و جذب هدفمند افراد بی‌سواد و کم‌سواد، توسعه سواد‌های نوین، توانمندسازی مهارتی و ارتقای اشتغال‌پذیری، توسعه سکوی ملی یادگیری مادام‌العمر و تحقق عدالت آموزشی با تمرکز بر گروه‌های محروم و کم‌برخوردار برشمرد.

سعیدی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرایند شناسایی مخاطبان، جذب هدفمند و بهره‌گیری از شیوه‌های متنوع آموزشی، اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد با رویکردی نوین، شناسایی افراد بی‌سواد و کم‌سواد را هوشمندانه‌تر، فرایند جذب را هدفمندتر و آموزش را متناسب با شرایط مخاطبان و به‌صورت تلفیقی دنبال کنیم.

وی، سکوی ملی یادگیری، شبکه تسهیلگران حرفه‌ای و مراکز یادگیری محلی را سه مؤلفه کلیدی الگوی پیشنهادی سازمان دانست و توضیح داد: در مثلث طلایی تحول نهضت سوادآموزی، سکوی ملی یادگیری در قاعده قرار دارد و شبکه تسهیلگران حرفه‌ای و مراکز یادگیری محلی، دو ضلع دیگر آن را تشکیل می‌دهند. این سه مؤلفه در تجربه‌های موفق بسیاری از کشور‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند و می‌توانند زمینه‌ساز توسعه دسترسی، ارتقای کیفیت آموزش و استمرار یادگیری باشند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سازمان از فعالیت‌های صرفا جبرانی به سمت ایجاد فرصت‌های پایدار یادگیری خاطرنشان کرد: هدف ما این است که نهضت سوادآموزی را از یک نهاد جبرانی به سکویی برای یادگیری مادام‌العمر و تحول در آموزش بزرگسالان تبدیل کنیم؛ مسیری که تحقق آن به مشارکت، همراهی و تلاش همه مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه سوادآموزی نیاز دارد.

وی با اشاره به بررسی تجربه‌های ۳۵ کشور و انتخاب ۱۱ کشور برای بررسی عمیق‌تر، از تدوین گزارش مطالعات تطبیقی در سه سطح خبر داد و گفت: این گزارش به مقام عالی وزارت ارائه شده است و پس از دریافت دیدگاه‌ها و اعمال اصلاحات لازم، برای ارائه به رئیس‌جمهور آماده خواهد شد.

سعیدی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های قطبی و تقویت حضور میدانی مدیران و کارشناسان در استان‌ها خبر داد و هدف از این رویکرد را بررسی دقیق‌تر مسائل اجرایی، شناسایی موانع و ارتقای هماهنگی میان ستاد و استان‌ها عنوان کرد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بر ضرورت حفظ کیفیت مأموریت‌های جاری در کنارپیشبرد برنامه‌های تحولی، همدلی، انسجام سازمانی و اتکا به مطالعات علمی را از الزامات تحقق اهداف آینده دانست و اظهار داشت: با پشتوانه پژوهش‌های علمی و تلاش کارشناسان و پژوهشگران، با شناخت دقیق‌تری از مسائل و ظرفیت‌های حوزه آموزش بزرگسالان سخن می‌گوییم و با اتکا به دانش، همت و مجاهدت همکاران، نسبت به آینده نهضت سوادآموزی امیدوارتر و مصمم‌تر هستیم.