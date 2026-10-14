به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جعفر پورمختار اظهار کرد: از مجموع مالیات وصول‌شده در استان طی ۶ ماهه نخست امسال، ۵.۶ همت از محل مالیات بر ارزش افزوده و مابقی از محل مالیات‌های درآمدی بوده است.

وی با بیان اینکه مجموع مالیات وصولی استان در مدت مشابه سال گذشته ۵.۶ همت بود، افزود: رشد ۴۰ درصدی وصول مالیات در سال جاری عمدتاً از محل مالیات بر ارزش افزوده محقق شده است تا با توجه به شرایط اقتصادی و جنگ تحمیلی سوم، فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد نشود.

پورمختار ادامه داد: سال گذشته یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شد که این رقم در نیمه نخست امسال با رشد ۱۱۱ درصدی به ۳.۳ همت رسیده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با اشاره به سهم برخی شهرستان‌ها از این منابع، اظهار کرد: ۳۵۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوی و ۲۵۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های بوکان واریز شده است.

پورمختار همچنین با اشاره به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» با هدف تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، اظهار کرد: در قالب این طرح، ۴۸ پروژه در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، مدرسه، راه و ورزش در استان تعریف شده است که هزینه مورد نیاز برای اجرای آن‌ها یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی از مؤدیان مالیاتی خواست با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود در قالب این طرح، در تأمین منابع و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان مشارکت کنند.