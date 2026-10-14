نمایشگاه انفرادی کالیگرافی «قلم نفیس» با ارائه ۳۷ اثر از سیده نفیسه طباطبایی هنرمند مهریزی، در کتابخانه عمومی امام هادی (ع) شهرستان مهریز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نمایشگاه انفرادی کالیگرافی «قلم نفیس» با ارائه ۳۷ اثر از سیده نفیسه طباطبایی هنرمند مهریزی، در کتابخانه عمومی امام هادی (ع) شهرستان مهریز افتتاح شد. این نمایشگاه امروز با حضور جمعی از مسئولان و علاقه‌مندان به هنر، در کتابخانه عمومی امام هادی (ع) مهریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه، ۳۷ اثر با محوریت بازتاب احساسات درونی هنرمند به نمایش گذاشته شده است؛ آثاری که با تلفیق خلاقانه خوشنویسی، نقاشی و طراحی گرافیک، جلوه‌ای متفاوت از هنر کالیگرافی را به تصویر می‌کشند.

کالیگرافی یا خط نگاری، هنری تلفیقی است که با بهره‌گیری خلاقانه از خطوط و حروف، ترکیب‌بندی‌های بصری نو و چشم‌نواز خلق می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند به مدت یک هفته، از ساعت ۸ تا ۱۹، با مراجعه به کتابخانه عمومی امام هادی (ع) شهرستان مهریز از آثار این نمایشگاه بازدید کنند.