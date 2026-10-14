سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد؛ به دلیل ناکافی بودن اطلاعات ارائه‌شده در پیوست اجتماعی طرح توسعه میدان نفتی سهراب، ضروری است که تکمیل مطالعات با مشارکت مشاور مستقل و واجد صلاحیت انجام گیرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، در پی صدور مجوز زیست‌محیطی طرح توسعه میدان نفتی سهراب، سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای بر ضرورت بازنگری و تکمیل مطالعات اجتماعی این طرح تأکید کرد و افزود: مطالعات باید با بهره‌گیری از خدمات مشاور مستقل و واجد صلاحیت انجام شود.

بر اساس مفاد ابلاغ‌شده، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان موظف است نسبت به شناسایی و انتخاب مشاور مستقل از میان دانشگاه‌های معتبر و بومی استان اقدام کند. همچنین تدوین و نهایی‌سازی شرح خدمات تفصیلی مطالعات باید با تبادل‌نظر کارشناسی انجام گیرد تا بستر ارزیابی جامع، روش‌مند و میدانی پیامد‌های اجتماعی طرح فراهم شود.

سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه نتایج مطالعات تکمیلی برای ادامه پروژه الزام‌آور است، تصریح کرد: دستاوردها، الزامات و برنامه‌های مدیریتی برآمده از مطالعات، بخش جدایی‌ناپذیر مجوز زیست‌محیطی صادرشده برای طرح توسعه میدان نفتی سهراب خواهد بود.

توسعه میدان نفتی سهراب در محدوده هورالعظیم، طی ماه‌های گذشته با مطالبات و دغدغه‌های فعالان اجتماعی که بر لزوم صیانت از ساختار زیستی منطقه، پاسداشت حقوق بهره‌برداران سنتی و توجه جدی به پیامد‌های مستقیم و غیرمستقیم پروژه بر زندگی حاشیه‌نشینان تالاب تأکید دارند، همراه بوده است.

میدان نفتی سهراب در خوزستان و در امتداد مرز ایران و عراق قرار داد. این میدان نفتی یکی از پنج میدان تالاب مرزی هورالعظیم با بیش از ۳۰۰ هزار هکتار وسعت است که یک‌سوم آن در ایران و دوسوم آن در عراق است و چندین شرکت بزرگ نفتی اروپایی در سمت عراقی این منطقه سال هاست که به فعالیت مشغولند، اما فعالیت میدان سهراب به دلیل اعتراض و پیگیری تشکل‌های محیط زیستی ایران و نگرانی آنها بابت کاهش جمعیت پرندگان تالاب متوقف شده بود.