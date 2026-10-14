به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران با بیان این که امسال حدود ۴۰ هزار هکتار از زمین‌های شالیزاری که عمده آن در منطقه مرکزی و در دشت حوزه آبریز هراز عملیاتی شده است، گفت: نخستین برداشت زتون نیز در فریدونکنار آغاز شده است.

فاطمه مهرین‌فر با اشاره به اینکه که ۷۰ هزار هکتار از زمین‌های شالیزاری دوباره نشا شده است که به عنوان سومین مرحله برداشت از آن یاد می‌شود، ادامه داد: بیشتر مزارع برنج کشت دوم در مرحله خوشه دهی تا رسیدگی قرار دارند.

وی به رضایت کشاورزان از میزان تولید وکیفیت محصول اشاره کرد و افزود: امسال ۲۳۵ هزار هکتار از زمین‌های استان زیر کشت اول برنج رفته بود , با ادامه روند دمایی احتمالا در هفته آینده برداشت‌ها رو به افزایش خواهد بود.

کشت دوم برنج در مازندران به ۲ شیوه نشاء دوباره و پرورش ساقه انجام می‌شود، در روش نخست، کشاورزان اقدام به آماده سازی دوباره شالیزار کرده و نشای مجدد انجام می‌دهند، ولی در روش دوم ساقه‌های باقی مانده از کشت نخست جوانه زده و پرورش داده می‌شود تا تبدیل به شالی شود.

مازندران با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می‌کند.

این استان با برخورداری از تنها ۲ و نیم درصد زمین کشاورزی کشور، سالانه هفت درصد از تولیدات کشاورزی و ۱۱ درصد از ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را در اختیار دارد.