دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تعیین وظایف مشخص و پیگیری مستمر اقدامات در راستای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست هماهنگی دستگاه‌های متولی پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی با حضور دادستان مهریز، رئیس اداره آموزش و پرورش، رئیس اداره بهزیستی، نماینده شبکه بهداشت و درمان و جمعی از مسئولان و کارشناسان مرتبط، در مجتمع شوق زندگی این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، مسائل و آسیب‌های اجتماعی شهرستان مهریز و راهکار‌های تقویت همکاری‌های بین‌بخشی بررسی و بر ضرورت شناسایی به‌موقع آسیب‌ها، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ساماندهی اقدامات حمایتی و پیشگیرانه تأکید شد.

محمدحسین دهقان، دادستان مهریز، با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی هماهنگ در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، خواستار تعیین وظایف مشخص برای هر یک از دستگاه‌های متولی و پیگیری مستمر مصوبات شد.

وی همچنین بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مجتمع شوق زندگی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، رسیدگی هماهنگ به مسائل اجتماعی و کاهش آسیب‌ها در شهرستان تأکید کرد.

مجتمع شوق زندگی مهریز با هدف تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول و تسهیل ارائه خدمات حمایتی، مشاوره‌ای و تخصصی به افراد و خانواده‌های نیازمند حمایت، زمینه همکاری بیشتر نهاد‌های مرتبط در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.