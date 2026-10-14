به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پی اظهارات سخیف وزیر امور خارجه آمریکا علیه تاریخ و تمدن کهن ایران، تجمع بزرگ مردمی با عنوان «جان‌فدایان تمدن» عصر امروز چهارشنبه، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵:۳۰ با حضور اقشار مختلف مردم در مجموعه جهانی تخت جمشید برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با حضور گسترده خود، پیامی قاطع به جامعه جهانی ارسال کردند که تمدن ایران فراتر از ادعا‌های بی‌اساس سیاست‌مداران خارجی، بر پهنه تاریخ استوار است.

این اجتماع مردمی با هدف نشان دادن تمدن سترگ، نمایش شکوه و عظمت هویت ملی و ایستادگی همه‌جانبه مردم در برابر یاوه‌گویی‌ها شکل گرفت.

پیش‌تر، وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی دروغین در آتن، پایتخت یونان، اقدام به تحریف تاریخ ایران و منطقه کرده و مدعی به آتش کشیدن معابد و زیارتگاه‌های این شهر توسط ارتش‌های خشایارشا در ۴۸۰ سال پیش از میلاد مسیح شده بود؛ ادعایی که با واکنش فوری و سیل انتقاد‌های مردم و مقام‌های ایرانی روبه‌رو شد.