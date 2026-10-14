به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، از رونمایی پلاک گذر موقت در شمار زیادی از مناطق آزاد کشور با هدف افزایش ظرفیت شماره‌گذاری خودرو خبر داد و اعلام کرد : فردا از پلاک منطقه آزاد بوشهر، به‌عنوان هجدهمین منطقه آزاد کشور، رونمایی می‌شود.

سردار حسینی با اشاره به سفر خود به استان بوشهر گفت: هدف اصلی این سفر، رونمایی از پلاک منطقه آزاد بوشهر است و امیدواریم مردم شریف استان بتوانند به‌نحو شایسته از مزایا و امتیازات مناطق آزاد بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند، تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های این مناطق، واردات برخی اقلام کالایی از جمله خودرو است. از سال گذشته، توسعه امکانات شماره‌گذاری در مناطق آزاد کشور را در دستور کار قرار دادیم و در همین چارچوب، اجرای مصوبه دولت درباره واردات خودرو‌های تا پنج سال زیر مدل در این مناطق آغاز شد؛ مصوبه‌ای که در بسیاری از مناطق آزاد کشور اجرایی و عملیاتی شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: با هدف افزایش ظرفیت شماره‌گذاری خودرو در مناطق آزاد، پلاکی با عنوان «پلاک گذر موقت مناطق آزاد» طراحی کردیم که در شمار زیادی از مناطق آزاد کشور از آن رونمایی شده است. هدف از طراحی این پلاک، افزایش ظرفیت شماره‌گذاری و فراهم کردن امکان استفاده از خودرو‌ها در چارچوب ضوابط تعیین‌شده است.

وی با اشاره به مدت اعتبار این پلاک گفت: خودرو‌های دارای پلاک گذر موقت مناطق آزاد به مدت دو سال امکان استفاده دارند و این مدت تا پنج دوره نیز قابل تمدید است.