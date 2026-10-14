تصفیه‌خانه جدید مجتمع عروجیان بهشت‌زهرا با ظرفیت تصفیه روزانه ۴۰۰ مترمکعب فاضلاب با هدف نوسازی زیرساخت‌ها، بازچرخانی پساب و کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین بهره‌برداری از تصفیه‌خانه مجتمع عروجیان سازمان بهشت‌زهرا با ظرفیت ۴۰۰ مترمکعب در روز، امروز با حضور محمدجواد تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا و محمدصابر باغخانی‌پور مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران برگزار شد.

نوسازی زیرساخت‌های بهشت‌زهرا با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای چند دهه آینده دنبال می‌شود

مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا در این مراسم با اشاره به قدمت این آرامستان و ضرورت بازسازی زیرساخت‌های آن گفت: پس از گذشت حدود ۵۰ سال از افتتاح بهشت‌زهرا، بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های این مجموعه با فرسودگی مواجه شده و در کنار آن، نیازهای جدیدی نیز شکل گرفته است. ازاین‌رو، ساماندهی، ترمیم، بازسازی، احیا و توسعه زیرساخت‌ها در اولویت برنامه‌های مدیریتی سازمان قرار گرفته است.

محمدجواد تاجیک، با بیان اینکه مأموریت بهشت‌زهرا تنها به مدیریت امور مربوط به متوفیان محدود نمی‌شود، افزود: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان مستلزم فراهم‌بودن زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، معابر و مسیرهای دسترسی، در کنار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی است. بهشت‌زهرامجموعه‌ای چندوجهی است که علاوه بر مأموریت اصلی خود باید شرایطی مناسب برای حضور شهروندان و آرامش خانواده‌های داغدار فراهم کند.

توسعه زیرساخت‌ها با نگاه بلندمدت

تاجیک با اشاره به رویکرد چهارساله مدیریت سازمان تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم هر بخشی را که به ساماندهی، احیا یا توسعه نیاز دارد در اولویت قرار دهیم. در همین راستا ساماندهی و بهسازی گلزار شهدا طی سه سال گذشته دنبال شده و شرایط مناسب‌تری برای زیارت شهدا و حضور خانواده‌ها و زائران فراهم آمده است.

مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا با اشاره به افتتاح تصفیه‌خانه جدید خاطرنشان کرد: این طرح با هدف رفع مشکلات فنی مجموعه قبلی و پاسخ‌گویی به نیازهای آینده سازمان اجرا شده است. افزایش تعداد متوفیان و رشد حجم فاضلاب تولیدی، ضرورت ایجاد زیرساختی جدید و متناسب با نیازهای توسعه‌ای مجموعه را دوچندان کرده بود که خوشبختانه این طرح به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی همچنین از پیشرفت طرح توسعه مجتمع عروجیان خبر داد و گفت: بخش‌های اصلی ساختمانی و اسکلت این مجتمع جدید به پایان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود طی حداکثر یک سال آینده، عملیات نازک‌کاری، تجهیز و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده انجام شود تا این مجموعه برای ارائه خدمات آماده بهره‌برداری شود.

توسعه آرامستان‌های جدید ضرورتی برای آینده تهران

تاجیک با اشاره به ضرورت ایجاد آرامستان‌های جدید برای پایتخت گفت: با توجه به محدودیت ظرفیت قطعات موجود به‌ویژه قطعات در حال استفاده، موضوع توسعه آرامستان‌های جدید به یکی از اولویت‌های مهم سازمان تبدیل شده است. در این زمینه حدود سه سال مطالعات، بررسی‌های میدانی، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و پیگیری‌های قانونی انجام شده و همکاری نهادهای مختلف شهری، استانی و ملی در پیشبرد این طرح نقش مؤثری داشته است.

وی افزود: ایجاد آرامستان‌های جدید از جمله طرح‌هایی است که تحقق آن به‌تنهایی در توان سازمان بهشت‌زهرا نیست و نیازمند همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول است. هدف آن است که با تأمین زیرساخت‌های موردنیاز امکان پاسخ‌گویی مناسب به نیازهای آینده شهر تهران فراهم شود.

هوشمندسازی خدمات عروجیان برای کاهش مراجعات غیرضروری

مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا با اشاره به برنامه‌های تحول دیجیتال این سازمان گفت: یکی دیگر از طرح‌های مهم در دست اجرا، هوشمندسازی فرایندهای خدماتی در مجتمع عروجیان است. با اجرای این طرح تلاش می‌شود از مراجعات غیرضروری، معطلی شهروندان و پراکندگی خدمات که موجب سردرگمی مراجعان می‌شود، جلوگیری شود و خدمات در قالب فرایندی یکپارچه و هوشمند در اختیار مردم قرار گیرد.

تاجیک تأکید کرد: این طرح در دستور کار سال جاری قرار دارد و امیدواریم با تکمیل آن، کیفیت ارائه خدمات به خانواده‌های داغدار و شهروندان ارتقا یابد.

اجرای طرحهای زیربنایی با هدف حفظ و ارتقای امانت سازمانی

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از اقدامات انجام‌شده در بهشت‌زهرا ماهیتی زیرساختی دارند و در قالب رویدادهای عمومی نیست، افزود: نگاه ما این بوده است که مجموعه‌ای که امروز به‌عنوان امانت در اختیارمان قرار گرفته باید با امکانات بهتر، زیرساخت‌های قوی‌تر و ظرفیت توسعه‌یافته‌تر به مدیران آینده و مردم عزیز تحویل داده شود. این رویکرد در بخش‌های مختلف سازمان دنبال شده و نتایج آن به‌تدریج در قالب پروژه‌های عمرانی و خدماتی نمایان می‌شود.

مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه خورشیدی با همکاری مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد و گفت: اجرای این طرح علاوه بر کمک به تأمین نیازهای انرژی سازمان می‌تواند در راستای مدیریت مصرف انرژی و تحقق اهداف زیست‌محیطی نیز مؤثر باشد.

تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه زیرساخت‌ها

تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان در اجرای طرح تصفیه‌خانه جدید تصریح کرد: دستاورد امروز حاصل تلاش یک فرد یا یک مجموعه به‌تنهایی نیست بلکه نتیجه دانش فنی، توان مهندسی و تعهد مجموعه‌های ایرانی است که با اتکا به تخصص و دانش خود وارد میدان شده‌اند و با همکاری و پشتیبانی عوامل سازمان، پروژه را به مرحله بهره‌برداری رسانده‌اند.

مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول، مجموعه‌های تخصصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، طرحهای در دست اجرا هرچه سریع‌تر تکمیل و بهره‌برداری شوند و زیرساخت‌های موردنیاز بهشت‌زهرا و آرامستان‌های جدید تهران متناسب با نیازهای چند دهه آینده توسعه یابد.

جزئیاتی از تصفیه‌خانه جدید بهشت‌زهرا

معاون فنی و عمران و قائم‌مقام مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا هم در این مراسم با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌های زیرساختی این سازمان از بیش از دو سال گذشته گفت: در جریان بررسی و احصای مشکلات و نیازهای زیرساختی سازمان، دو تصفیه‌خانه مربوط به مجموعه عروجیان و حرم مطهر حضرت امام خمینی شناسایی شدند که به دلیل فرسودگی شدید تجهیزات و وجود نواقص فنی جدی، امکان بازسازی اقتصادی و مؤثر آن‌ها با دشواری همراه بود.

احمدرضا اسکندری افزود: بر همین اساس و با نگاه بلندمدت به نیازهای سازمان، برنامه‌ریزی برای احداث تصفیه‌خانه‌های جدید در دستور کار قرار گرفت. پس از انجام مطالعات تخصصی، بهره‌گیری از مشاور فنی و برگزاری مناقصه به روش EPC، شرکت پیمانکار منتخب بر اساس بررسی طرح پیشنهادی، مطالعات انجام‌شده و سوابق اجرایی مورد تأیید قرار گرفت و عملیات اجرایی طرح آغاز شد.

اسکندری با اشاره به چالش‌های اجرای طرح در شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تصریح کرد: با وجود مشکلات بازار، افزایش هزینه‌ها و دشواری تأمین برخی تجهیزات تخصصی که تهیه آن‌ها از خارج از کشور ضروری بود، تلاش شد با مدیریت منابع مالی و پشتیبانی لازم، روند اجرای پروژه بدون وقفه جدی ادامه یابد. تأمین به‌موقع نقدینگی موردنیاز نیز این امکان را فراهم کرد تا پیمانکار تجهیزات اصلی را در زمان مناسب خریداری کند و پروژه با مشکلات بیشتر ناشی از افزایش قیمت‌ها مواجه نشود.

معاون فنی و عمران سازمان بهشت‌زهرا با تأکید بر اهمیت هم‌زمانی بهره‌برداری از تصفیه‌خانه جدید با توقف فعالیت تصفیه‌خانه قدیمی خاطرنشان کرد: تصفیه‌خانه پیشین به دلیل فرسودگی و مشکلات تجهیزات، عملاً از مدار بهره‌برداری خارج شده بود و برنامه‌ریزی انجام‌شده این امکان را فراهم کرد تا با آماده‌شدن تأسیسات جدید، وقفه ناشی از ازکارافتادگی مجموعه قدیمی مدیریت شود.

وی همچنین از قرار داشتن تصفیه‌خانه حرم مطهر حضرت امام خمینی در مراحل پایانی تکمیل خبر داد و گفت: این طرح نیز به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.

اسکندری در ادامه با اشاره به گستردگی طرح‌های عمرانی و مهندسی در سازمان بهشت‌زهرا گفت: این سازمان در سال‌های اخیر به کارگاهی فعال در حوزه عمران و مهندسی تبدیل شده است و طرحهای متعددی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای زیرساختی، بهبود فرایندهای خدماتی و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان و مراجعان در حال اجراست.

برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگاواتی در بهشت‌زهرا

مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت: توجه به فعالیت‌های محیط‌زیستی در مجموعه‌ای مانند بهشت‌زهرا نشان‌دهنده اهمیت موضوع محیط‌زیست در رویکرد مدیریتی این سازمان است و چنین اقداماتی با توجه به ضرورت‌های امروز شهر تهران شایسته تقدیر و حمایت است.

محمدصابر باغخانی‌پور، با اشاره به برنامه مدیریت شهری تهران برای توسعه استفاده از پساب تصفیه‌شده افزود: در این برنامه تأمین ۱۴۵ میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌شده از مجموعه آبفا برای آبیاری فضای سبز شهر تهران هدف‌گذاری شده است که تاکنون حدود ۲۳ میلیون مترمکعب از این میزان محقق شده یا در مرحله اجرا قرار دارد.

باغخانی‌پور با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی ادامه داد: یکی از رویکردهای اساسی مدیریت شهری حرکت به سمت استفاده از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز است. در همین راستا صدور مجوز حفر چاه‌های جدید در هیچ‌یک از مناطق ۲۲گانه شهر تهران دنبال نمی‌شود و تأمین منابع پایدار و جایگزین آب از اولویت‌های مدیریت شهری به شمار می‌رود.

مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تصریح کرد: محدودکردن برداشت از منابع آب زیرزمینی باید با توسعه زیرساخت‌های لازم برای تأمین آب جایگزین همراه باشد. به همین منظور، شهرداری تهران در چارچوب برنامه‌ریزی مشترک با شرکت آب و فاضلاب، احداث دو تصفیه‌خانه بزرگ در مناطق شمالی‌تر شهر را برعهده گرفته است تا با تأمین پساب تصفیه‌شده، امکان آبیاری فضای سبز شهری فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت تصفیه‌خانه جدید بهشت‌زهرا خاطرنشان کرد: تصفیه فاضلاب عروجیان در محل تولید و استفاده مجدد از پساب برای آبیاری فضای سبز همان مجموعه، اقدامی مؤثر در مدیریت بهینه منابع آب و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی است. اجرای این طرح با توجه به هزینه‌ها و پیچیدگی‌های فنی، اقدامی ارزشمند محسوب می‌شود و تلاش‌های مدیریت سازمان، معاونت فنی و عمرانی و شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت‌کننده در آن شایسته قدردانی است.

باغخانی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی اولیه برای احداث نیروگاه خورشیدی در سازمان بهشت‌زهرا خبر داد و گفت: با همکاری محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان و احمدرضا اسکندری، معاون فنی و عمرانی و قائم‌مقام مدیرعامل، احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت پیش‌بینی‌شده ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگاوات در این مجموعه در دست بررسی و برنامه‌ریزی قرار دارد.

وی با اشاره به هزینه بالای اجرای این طرح افزود: برای پیشبرد طرح، مشارکت سرمایه‌گذار پیش‌بینی شده است و جزئیات نهایی آن همچنان نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری است. امیدواریم با تداوم همکاری‌ها و فراهم‌شدن مقدمات لازم این طرح وارد مرحله اجرا شود.

مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تأکید کرد: توسعه انرژی خورشیدی در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت ظرفیت تأمین انرژی و گسترش رویکردهای پایدار و زیست‌محیطی در مدیریت شهری باشد.

وی در پایان با قدردانی از اقدامات سازمان بهشت‌زهرا ابراز امیدواری کرد که با تداوم این رویکرد، طرح‌های مرتبط با مدیریت منابع آب، استفاده از پساب تصفیه‌شده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با جدیت بیشتری دنبال شود و زمینه ارتقای عملکرد زیست‌محیطی این مجموعه فراهم آید.