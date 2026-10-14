به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با برگزاری تجمعات شبانه در میدان خیابان آبادان، سفیدپوشان سلامت نیز از شب‌های نخست این تجمعات تاکنون، با به‌کارگیری تخصص و مهارت خود، در کنار مردم حضور دارند و خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند.

در غرفه سلامت این تجمعات، دکتر غلامحسین نظری، پزشک، و زهره هردانی، ماما، با حضور در کنار دیگر فعالان حوزه سلامت، خدماتی از جمله معاینه مراجعه‌کنندگان، غربالگری سلامت، بررسی و پایش دیابت و مشاوره فرزندآوری را به مردم ارائه می‌دهند.

حضور مستمر کادر سلامت در این تجمعات، جلوه‌ای از همراهی اقشار مختلف مردم با تکیه بر تخصص و مسئولیت اجتماعی است؛ حضوری که در آن هر فرد، متناسب با حرفه و توانمندی خود، برای خدمت به مردم و ایستادن پای ایران نقش‌آفرینی می‌کند.