به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، نماینده صندوق اعتباری هنر درآذربایجان غربی از حضور گروهی از مسئولان این صندوق، در شهر‌های استان خبرداد.

پرویز جعفری افزود: در راستای طرح از مطالبات تا حمایت «فراتهران» چهارگروه از صندوق اعتباری هنر با هدف تسهیل دسترسی هنرمندان سراسرکشور به خدمات حمایتی در سفر خود به آذربایجان غربی به بررسی میدانی مسائل و تقویت ارتباط مستقیم با جامعه فرهنگ و هنر می‌پردازند.

وی تصریح کرد: دراین سفرمسئولان صندوق اعتباری هنر در قالب چهارگروه به ۱۶ شهرستان استان سفر و با حضور در منزل هنرمندان و پیشکسوتان، ضمن گفت‌وگوی بی‌واسطه با آنان، مسائل و دغدغه‌های آنها را بررسی و زمینه پیگیری مطالبات را فراهم می‌کنند.

نماینده صندوق اعتباری هنردرآذربایجان غربی اظهارداشت: گروهی از مسئولان صندوق اعتباری هنر به شمال استان از جمله شهرستان‌های چالدران، شوط، ماکو و چایپاره، گروه دوم هم به شهرستان‌های تکاب، ماکو، شاهین دژ و میاندوآب و گروه دیگر به سردشت، پیرانشهر، اشنویه و گروه بعدی در بوکان، مهاباد و نقده حضور یافته‌اند.

جعفری اضافه کرد: دراین دیدار‌ها از ۵۲ هنرمند استان که وضعیت خوبی نداشته و در بستر بیماری هستند بازدید خواهد شد.

وی بیان کرد: این بازدید‌ها از دیروز شروع شده و امروز هم در شهر‌های استان ادامه دارد.