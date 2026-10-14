به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی حامی افزود: به دنبال بازدید سرزده کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان و کارشناس اداره دامپزشکی شهرستان مذکور از این کشتارگاه طیور، وضعیت بهداشتی این واحد مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در جریان این بازدید پس از مشاهدات و بررسی‌های به عمل آمده با توجه به احتمال تهدید علیه بهداشت عمومی در این کشتارگاه در صورت انجام کشتار، با پیگیری کارشناسان دامپزشکی، موضوع به مرجع قضایی شهرستان منعکس و با دستور دادستان، حکم مهر و موم موقت کشتارگاه و توقف عملیات کشتار صادر و اجرا شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: این اقدام در چارچوب وظایف قانونی دامپزشکی و با هدف صیانت از سلامت جامعه، تضمین بهداشت فرآورده‌های خام دامی و جلوگیری از عرضه محصولات ناسالم به چرخه مصرف انجام شده است.

حامی ادامه داد: اداره کل دامپزشکی استان با تاکید بر نظارت مستمر و برخورد قانونی با واحد‌های متخلف، رعایت الزامات بهداشتی در تمامی مراحل کشتار، فرآوری و عرضه فرآورده‌های خام دامی را خط قرمز نظام نظارت بهداشتی می‌داند و با هرگونه تخلفی که سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد، در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.

وی یادآور شد: نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی با هدف تامین امنیت غذایی، حفظ سلامت شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه با جدیت ادامه می‌یابد.