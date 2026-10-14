رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، گفت: اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک از ابتدای هفته جاری، در سراسر کشور به اجرا درآمد و تا امروز حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر با استفاده از ضمانت الکترونیک و در مدت کمتر از چند دقیقه، امکان معرفی وثیقه را پیدا کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کاظمی‌فرد در جلسه رونمایی طرح‌های پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، موسوم به ضمانت الکترونیک، گفت: اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک ابتدا در سه دادسرای تهران آغاز شد، سپس به تمامی دادسرا‌های استان تهران گسترش یافت و از ابتدای هفته جاری، بدون اعلام عمومی قبلی، در سراسر کشور به اجرا درآمد. بر اساس آمار ارائه‌شده تا امروز، حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر با استفاده از ضمانت الکترونیک و در مدت کمتر از چند دقیقه، امکان معرفی وثیقه را پیدا کرده‌اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش جمعیت کیفری، عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل است؛ در برخی سال‌ها، بعضاً تا ۸۰ درصد از بازداشت‌ها به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل صورت گرفته است؛ در حالی که حدود ۵۰ درصد این افراد در کمتر از ۱۰ روز آزاد شدند؛ بخش عمده این افراد نیز در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند و حتی چند روز بازداشت می‌تواند بر زندگی شخصی و خانوادگی آنان تأثیر جدی بگذارد.

کاظمی فرد با اشاره به زمان‌بر و پرهزینه بودن شیوه‌های سنتی پذیرش وثیقه افزود: معرفی اموال، بررسی مالکیت، ارزیابی کارشناسی، توقیف و رفع توقیف دارایی‌ها و همچنین ضرورت مراجعه حضوری اشخاص ثالث برای ضمانت، فرایندی طولانی را به افراد تحمیل می‌کرد. ازاین‌رو، در طراحی سامانه ضمانت الکترونیک تلاش شد با آسیب‌شناسی رویه‌های موجود و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، تمامی مراحل از اعلام دارایی تا پذیرش وثیقه در مدت چند دقیقه انجام شود. امروز با طراحی سامانه ضمانت الکترونیک، یک فرآیند ۱۰ روزه را در عرض چند دقیقه انجام می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تشریح ظرفیت‌های به‌کارگرفته‌شده در این سامانه گفت: برای شناسایی حساب‌های بانکی از ظرفیت بانک مرکزی استفاده شده و امکان مسدودسازی وجه در همان حساب توسط قاضی فراهم است. همچنین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دسترسی برخط به اطلاعات املاک، ارزش‌گذاری دارایی‌ها، اوراق بهادار و فیش‌های حقوقی برای ارزیابی وثایق و کفالت‌ها فراهم شده است. امکان استفاده از سرویس‌های طلای مربوط به بانک کارگشایی را نیز فراهم کرده‌ایم.

کاظمی‌فرد ادامه داد: یکی از پرکاربردترین انواع وثیقه، املاک است که ارزش‌گذاری آن به دلیل پیچیدگی‌های موجود، از مراحل دشوار این فرایند به شمار می‌رفت؛ اما با استفاده از ظرفیت‌های سامانه، این بخش نیز هوشمند شده است. در ادامه، سیم‌کارت، بیمه عمر و سایر دارایی‌ها نیز به‌تدریج به چرخه ضمانت الکترونیک افزوده خواهند شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه امکان ثبت ضمانت از سوی شخص ثالث به‌صورت برخط از هر نقطه کشور فراهم شده است، تصریح کرد: این فرایند در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق خودکاربری قابل انجام است و در ساعات اداری نیز متقاضیان می‌توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند؛ بنابراین، دیگر نیازی نیست شخص ثالث برای ارائه ضمانت، مسافت طولانی را طی کند یا مراحل اداری زمان‌بری را پشت سر بگذارد.

کاظمی‌فرد با اشاره به استقبال مجموعه‌های قضایی استان‌ها از اجرای این طرح خاطرنشان کرد: استان تهران در اجرای سامانه ضمانت الکترونیک پیشتاز بوده و در استان هرمزگان نیز نخستین ضمانت الکترونیک ساعت ۲۰ و خارج از وقت اداری ثبت شده است. همچنین ۵۷ مورد در خراسان جنوبی و ۱۱ مورد در استان فارس به ثبت رسیده و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز هفت مورد ضمانت الکترونیک را ثبت کرده است. این آمار نشان می‌دهد که با فراهم شدن زیرساخت‌ها، قضات و واحد‌های قضایی نیز از این امکان استقبال کرده‌اند.