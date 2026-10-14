جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: اجرای قاطعانه چهار محور کلیدی شامل مقابله با قاچاق سلاح، قوانین مربوط به خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها، مبارزه با قاچاق کالا و جرایم خشن در دستور کار پلیس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: نیروی مسلح مقتدر در میدان و قوای انتظامی در کنار این نیروها، در حال خدمات‌رسانی انتظامی هستند و برای مقابله با هرگونه تهدید‌های دشمنان انسانیت و امنیت در آمادگی کامل قرار دارند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق چهار محور اصلی در دستور کار مجموعه انتظامی، افزود: این چهار محور در هر نقطه از کشور برای تامین امنیت در دستور کار قرار دارد.

سردار رضایی به موضوع قاچاق سلاح اشاره و تصریح کرد و گفت: یکی از مطالبات بحق ملت بزرگ ایران، پیگیری جدی مسئله مبارزه با قاچاق سلاح از مبادی مختلف و جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز است.

وی با بیان اینکه افرادی که ناآگاهانه سلاح در اختیار گرفته یا سلاحی را تأمین کرده‌اند باید در اسرع وقت آن را تحویل دهند، ادامه داد: داشتن سلاح، نگهداری و ساخت آن جرم محسوب می‌شود.

وی گفت: کسانی که داوطلبانه این سلاح‌ها را تحویل دهند، شامل رأفت اسلامی خواهند شد؛ اما کسانی که داوطلبانه اقدام نکنند، حتما مورد برخورد قانونی و شدید قرار می‌گیرند.

جانشین فرمانده کل انتظامی همچنین با اشاره به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: رعایت نکردن قوانین مربوط به خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها از دیگر مسائل مهم است که طبق قانون همه خودرو‌ها باید دارای پلاک باشند و نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، جرم انگاری و حتی برای پلاک نشدن خودرو، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه استان زنجان در بسیاری از حوزه‌های انتظامی و امنیتی یکی از استان‌های برتر کشور است، از استمرار این طرح‌ها در تمامی استان‌ها خبر و ادامه داد: در تمامی حوزه‌ها از جمله مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و سلاح، اقدامات قاطعی صورت گرفته است.