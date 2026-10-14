وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا در دومین نشست کارگروه مشترک موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، ضمن اعلام حمایت و همبستگی با مردم ایران در شرایط جنگی و دشوار کنونی، بر تمرکز همکاری‌ها بر رفع موانع غیرتعرفه‌ای، حمایت از کسب‌وکارهای واقعی و شتاب‌بخشی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما «آندری اسلپنف» در نشست دومین نشست کارگروه مشترک موافقت نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو در تهران گفت: پیش از هر چیز با اشاره به شرایط حساس کنونی، حمایت دولت‌ها و اعضای کمیسیون اقتصادی اوراسیا را از مردم ایران در این دوران دشوار و شرایط جنگی اعلام میکنم .

وی افزود: ما همچنان شرکای قابل‌اعتمادی برای همکاری هستیم و ارقام تجارت میان ما صرفاً حرف نیستند، بلکه بیانگر اقدامات عملی و پروژه‌های مشخصی هستند که درباره آن‌ها گفت‌وگو می‌کنیم.

وزیر تجارت اوراسیا با اشاره به تغییر رویکرد در مراودات تجاری فیمابین اظهار کرد : امروز دیگر صرفاً درباره کاهش تعرفه‌ها صحبت نمی‌کنیم، بلکه موضوع اصلی، میزان رفع موانع غیرتعرفه‌ای است. حمایت از کسب‌وکارهای واقعی، هماهنگ‌سازی مقررات مربوط به داده‌های شخصی و استانداردها، و توسعه همکاری‌های مشترک از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دستور کار ما قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری‌های سریع و عملیاتی در حوزه اقتصاد، ابراز امیدواری کرد که توافقات حاصل‌شده در آینده نزدیک رنگ اجرایی به خود بگیرند و تعاملات سازنده با کشورهای عضو تداوم یابد؛ امری که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای فعالان اقتصادی و اقتصاد کشورهای عضو فراهم کند.