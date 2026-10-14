شهید یاسر باقری، از بسیجیان سرافراز استان کرمان، در درگیری مسلحانه نیرو‌های حافظ امنیت با عناصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم در منطقه کورین زاهدان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، این شهید والامقام از نیرو‌های قرارگاه قدس جنوب شرق کشور و بسیجیان حوزه بسیج شهدای بروات شهرستان بم بود.

روابط عمومی و تبلیغات ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم اعلام کرد : زمان و مکان تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

در پی شهادت این مدافع امنیت، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدعلی نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان و حجت‌الاسلام علی عرب‌پور، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان، با صدور پیامی مشترک، شهادت این بسیجی سرافراز را تبریک و تسلیت گفتند.

در پیام فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان و مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در این نهاد ، شهادت در راه پاسداری از امنیت و آرامش مردم افتخاری بزرگ و نشانه‌ای روشن از ایمان، اخلاص و وفاداری به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی اعلام شده است.

در این پیام تأکید شده: خون پاک شهید یاسر باقری و دیگر شهدای گران‌قدر این سرزمین، سرمایه‌ای ارزشمند برای ملت ایران و چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.

پیام تسلیت و تبریک فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه سپاه ثارالله استان کرمان در پی شهادت بسیجی سرافراز، شهید یاسر باقری ب این شرح است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

شهادت پرافتخار بسیجی مؤمن و فداکار، شهید والامقام یاسر باقری، از نیرو‌های قرارگاه قدس جنوب شرق کشور و بسیجیان غیور حوزه بسیج شهدای بروات، که در منطقه کورین زاهدان به فیض عظیم شهادت نائل آمد، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

اینجانبان ضمن عرض تبریک و تسلیت این ضایعه به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معزز و داغدار این شهید والامقام، همرزمان و مردم شهیدپرور استان کرمان، به‌ویژه مردم شریف شهرستان بم، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز، علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

بی‌تردید، شهادت در راه پاسداری از امنیت و آرامش مردم، افتخاری بزرگ و نشانه‌ای روشن از ایمان، اخلاص و وفاداری به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است. خون پاک شهید یاسر باقری و دیگر شهدای گران‌قدر این سرزمین، سرمایه‌ای ارزشمند برای ملت ایران و چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.

فرزندان غیور این ملت با تأسی از مکتب سرخ عاشورا و با تکیه بر ایمان و روحیه ایثار و فداکاری، همواره در مسیر صیانت از امنیت و اقتدار ایران اسلامی استوار خواهند ماند و یاد و نام شهیدان را به‌عنوان الگو‌های ماندگار شجاعت و ازخودگذشتگی پاس خواهند داشت.