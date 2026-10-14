به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صادق معتمدیان، در حاشیه سفر خود به شهرستان ملارد، با اشاره به اینکه روزانه چهار میلیون نفر با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو از شهرستان‌های اطراف به تهران تردد می کنند، گفت: از سیاست‌های جدی دولت بحث تشکیل شرکت ریلی حومه ایی است که توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی انجام گرفته است.

معتمدیان افزود: امیدواریم با همکاری شهرداری تهران، و دیگر شهرداری ها، ۱۲ شهرستان استان تهران به شبکه حمل و نقل ریلی متصل شوند تا بتوانیم از ایستگاه‌های تبادلی نیز استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه برخی شهرستان‌های استان تهران نیز بحث مترو را دنبال کرده اند افزود: در شهرداری های غرب استان نیز جلساتی برگزار شده تا بتوانیم با هماهنگی ایجاد شده، با سهم دولت، کنسرسیوم شهرداری ها و مولد سازی، زمینه زیرساخت حمل و نقل عمومی غرب تهران را فراهم کنیم.