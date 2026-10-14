به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد جلالی در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان بستک افزود: در بخش راه نیز تکمیل جاده خورِ جناح و بستک به لارستان از مهمترین طرح‌های در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم در این نشست گفت: آب شیرین کن بندر چارک اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت ساخت دارد.

عبدالحمید حمزه پور افزود: خط انتقال آب تا جناح نیز تکمیل شده است و این مرحله از طرح تا حدود یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

استاندار هرمزگان نیز گفت: سرعت دادن به بررسی مسائل و تعیین اولویت‌های پیشرفت هر شهرستان از اهداف این نشست است.

محمد آشوری افزود: مدیران استانی در این نشست آخرین وضعیت چالش‌های شهرستان بستک را مطرح کردند و درباره حل مشکلات تصمیم گیری شد.

بیشتر بخوانید؛ نشست استاندار هرمزگان با اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور

نماینده مردم غرب هرمزگان هم در این نشست گفت: برای حل سریعتر مشکلات استان‌ها، طرح واگذاری برخی اختیارات دولت به استانداران باید در شهرستان‌ها نیز اجرا شود.

احمد جباری افزود: در موضوعاتی که مدیران استانی و شهرستان نیاز به پیگیری و بودجه‌های ملی دارند، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از تهران پیگیری می‌کنند.

در این نشست، شورا‌های شهرستان، شهرها، شهرداران و شماری از معتمدان نیز مسائل و مطالبات خود را مطرح کردند.