به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد و پایش فضای مجازی درباره فروش پوشاک با پوشش نامتعارف، موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد فروشنده این واحد صنفی برای تبلیغ و فروش پوشاک زنانه، محتوایی را که از سوی پلیس غیراخلاقی و هنجارشکنانه توصیف شده است، در صفحه اینستاگرام خود با بیش از ۱۱ هزار دنبال‌کننده منتشر کرده است.

فرمانده انتظامی آبادان ادامه داد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن با هماهنگی قضایی، فرد موردنظر را شناسایی و احضار کردند و در ادامه، واحد صنفی مربوطه تعطیل و محتوای منتشرشده از صفحه اینستاگرام متهم حذف شد.

سرهنگ گوروئی در پایان از معرفی متهم به دستگاه قضایی خبر داد و تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت مجرمانه با هدف کسب منافع شخصی، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.