به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران از شناسایی توانمندی‌های هر شهرستان و نام‌گذاری یک یا دو محصول به نام آن شهرستان خبر داد و گفت: ثبت این محصولات در ضمیمه تقویم رسمی استان و کشور، مسیر برندسازی، رونق گردشگری و توسعه پایدار کشاورزی را هموار می‌کند.

اسداله تیموری‌یانسری، با اشاره به جایگاه ممتاز کشاورزی مازندران در کشور افزود: مازندران قطب تولید محصولات استراتژیک کشور است و بیش از ۱۵ محصول آن دارای رتبه ملی است؛ از این رو در مسیر برنامه‌محوری بر اساس سند توسعه کشاورزی مازندران و برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور گام برمی‌داریم.

وی افزود: هر ساله جشن‌ها و آیین‌های شکرگزاری در شهرستان‌های استان با توجه به توانمندی‌های هر منطقه و با هدف معرفی محصولات کشاورزی برگزار می‌شود و نیاز بود تا در این مسیر، ساماندهی و اقدامات لازم صورت گیرد.

تیموری‌یانسری با اشاره به طرح ثبت یک محصول برای هر شهرستان تاکید کرد: این اقدام بنابر جشن‌ها و آیین‌های شکرگزاری محصولات کشاورزی است. به همین منظور، با معرفی برنج که بیش از چهل درصد تولید کشور در مازندران تولید می‌شود، در مسیر هدفمند برندینگ و معرفی هویت ملی و منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران گفت: شناسایی توانمندی‌های هر شهرستان و نام‌گذاری یک یا دو محصول به نام آن شهرستان در دستور کار قرار گرفته و به زودی اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از این ظرفیت‌ها افزود: انار بهشهر و انجیر گلوگاه از محصولات دارای قدمت و هویت تاریخی در استان هستند و در کنار آنها محصولاتی همچون مرکبات، کیوی، توت‌فرنگی، گل محمدی، گل یاس، گردو و عسل نیز از جمله توانمندی‌هایی به شمار می‌روند که جشن‌ها و آیین‌های شکرگزاری آنها در مناطق مختلف مازندران برگزار می‌شود و می‌توانند مبنای برندسازی شهرستانی قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه برندسازی یک محصول کشاورزی به نام یک شهر، فراتر از یک اقدام نمادین است، تاکید کرد: این طرح به عنوان یک راهبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کند و محصول را از یک «کالای عمومی» به یک «نماد فرهنگی و گردشگری» تبدیل می‌کند و هویت جدیدی برای منطقه می‌سازد.

تیموری‌یانسری با اشاره به اینکه برندسازی به محصول هویت می‌دهد و آن را از فروش فله و بی‌نام نجات می‌دهد، گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد که محصولات دارای نام مکان، قیمت بالاتری نسبت به محصولات مشابه بدون برند دارند. ثبت یک نشان محلی می‌تواند به طور مستقیم به افزایش درآمد تولیدکننده و کاهش واسطه‌ها منجر شود.

وی با اشاره به رونق گردشگری و اقتصاد رویدادمحور تصریح کرد: برندسازی، بهانه‌ای برای برگزاری جشنواره‌ها و رویداد‌های هدفمند ایجاد می‌کند. این رویداد‌ها گردشگران را به منطقه می‌کشانند و باعث رونق هتل‌ها، رستوران‌ها و صنایع‌دستی محلی می‌شوند. گردشگر برای «توت‌فرنگی» یا «انار» می‌آید، اما برای «تجربه منطقه» هزینه می‌کند و این چرخه، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم به همراه دارد.