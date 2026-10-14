به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «حق روایت» با تمرکز بر تلاش‌ها، دشواری‌ها و مخاطرات فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در پوشش اخبار جنگ غزه و گرامیداشت یاد خبرنگاران شهید، امشب ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۰۹:۰۰ روی آنتن خواهد رفت.

همچنین برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و محمد علیبازی، امشب همزمان با هفته استاندارد میزبان «قاسم فدوی» مدیرکل استاندارد استان تهران خواهد بود تا به بررسی نقش استاندارد در کیفیت زندگی، توسعه پایدار و رفاه اجتماعی بپردازد.

در میز «فرصت» این برنامه نیز «سعید ابراهیم‌زاده»، کارشناس کسب‌وکار، مؤلفه‌های مؤثر در موفقیت کسب‌وکار از تولید تا بازار را بررسی می‌کند.

«تهران ۲۰» شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.