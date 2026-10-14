استاندارد ملی (INSO ۲۳۹۵۲-۱) مربوط به طراحی واحد اهداکنندگان مراکز انتقال خون در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برای نخستین بار همزمان با روز ملی استاندارد، پس از ماه‌ها کار کارشناسی در سازمان انتقال خون و تطبیق با استاندارد‌های بین‌المللی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسام رفیعی، مدیرکل دفتر تضمین کیفیت ضمن اعلام این مطلب گفت: با تلاش بی‌وقفه همکاران دفتر تضمین کیفیت، دفتر جذب و کلینیک اهدا، اداره توسعه منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی مهندسی سازمان انتقال خون ایران و با همکاری نخبگان، مهندسان، پزشکان و کارشناسان حوزه انتقال خون، این استاندارد برای اولین بار در کشور تدوین شد.

وی افزود: طراحی یک مرکز انتقال خون، بسیار فراتر از ساخت یک ساختمان اداری است. این فضا‌ها باید به گونه‌ای مهندسی شوند که ضمن رعایت اصول ایمنی و بهداشت، جریان کاری (Workflow) روان، رعایت حریم خصوصی اهداکنندگان و پیشگیری از آلودگی‌های متقابل را تضمین کنند.

دکتر رفیعی خاطرنشان کرد: استاندارد جدید ما به طور جامع به الزامات برگرفته از استاندارد‌های اصول مطلوب تولید (GMP) از قبیل استحکام و مقاومت لازم مرکز اهدا در مقابل بحران‌ها و تعیین الزامات دقیق برای سطوح قابل شست‌وشو، سیستم‌های تهویه، جانمایی فضا‌های استاندارد فنی و مدیریت پسماند می‌پردازد.

وی رعایت الزامات کرامت انسانی و راحتی اهداکنندگان طی فرایند اهدای خون را از دیگر موارد مورد توجه این استاندارد دانست و گفت: برای تحقق این هدف، پیش‌بینی فضا‌های کاملاً محرمانه برای راحتی اهداکنندگان در فرایند خودحذفی محرمانه، مصاحبه و معاینه پزشکی و تفکیک مسیر‌های ورود و خروج، جداسازی سالن‌های خونگیری بانوان و آقایان در این استاندارد در نظر گرفته شده است.

رفیعی تاکید کرد: همچنین برای سهولت در خدمت رسانی ایجاد ایستگاه‌های کاری استاندارد (پذیرش، آزمایش هموگلوبین، پذیرایی، ترخیص) با هدف کاهش خطا و افزایش بهره‌وری در این استاندارد گنجانده شده است.

مدیرکل دفتر تضمین کیفیت سازمان انتقال خون ایران افزود: این استاندارد نه تنها برای مراکز ثابت، بلکه برای تیم‌های سیار و اتوبوس‌های اهدای خون الزامات مشخصی تعریف کرده است تا کیفیت خدمات در تمامی نقاط کشور یکسان و قابل اعتماد باشد.

وی این دستاورد ارزشمند را سرآغازی برای یک حرکت بزرگ‌تر عنوان و تاکید کرد: سازمان انتقال خون ایران در نظر دارد با اتکا به توانمندی داخلی و همکاری مستمر با سازمان ملی استاندارد ایران، برای سایر بخش‌های فنی و تخصصی خود نیز استاندارد‌های ملی تهیه وبه تایید رسمی سازمان ملی استاندارد برساند. این مسیر، تضمین‌کننده جایگاه ایران به عنوان یکی از کشور‌های پیشرو در منطقه در حوزه طب انتقال خون خواهد بود.