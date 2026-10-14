کتابخانه سیار روستایی تربت‌جام، هم‌زمان با هفته ملی کودک و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فعالیت دوباره خود را از روستای قادرآباد آغاز کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربت جام گفت: این مراسم روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در دبستان شهید یعقوبی روستای قادرآباد برگزار شد.

حسینی زهرایی افزود: کتابخانه سیار کانون با هدف گسترش خدمات فرهنگی، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و فراهم کردن فرصت دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق روستایی به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری، بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد.

فرماندار تربت‌جام گفت: گسترش فعالیت‌های فرهنگی در مناطق روستایی ضرورت دارد دسترسی برابر کودکان و نوجوانان به امکانات آموزشی و فرهنگی را از الزامات تحقق عدالت فرهنگی است.

محسن‌مه آبادی با اشاره به اهمیت فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و یادگیری کودکان افزود: توسعه برنامه‌هایی مانند کتابخانه‌های سیار می‌تواند زمینه دسترسی کودکان مناطق روستایی به کتاب، آموزش و فعالیت‌های فرهنگی را فراهم کند و در کاهش فاصله میان امکانات فرهنگی و آموزشی مناطق شهری و روستایی مؤثر باشد.

وی ادامه داد: تداوم و گسترش چنین برنامه‌هایی ضرورت دارد و بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از فرصت‌های برابر برای یادگیری، پرورش استعداد‌ها و رشد فرهنگی را از زمینه‌های مهم توسعه شهرستان است.

معاون اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت دسترسی کودکان مناطق روستایی به امکانات فرهنگی گفت: هم‌زمان با هفته ملی کودک، فعالیت کتابخانه سیار روستایی تربت‌جام از سر گرفته شد تا زمینه بهره‌مندی بیشتر کودکان و نوجوانان روستا‌ها از خدمات فرهنگی کانون فراهم شود.

آذریون افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی در حال حاضر دارای سه مرکز پستی، ۱۲ مرکز سیار روستایی و بیش از ۴۰ مرکز ثابت است که در زمینه گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی برای کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: کتابخانه‌های سیار با حضور در روستا‌ها و مناطق کم‌ برخوردار، امکان دسترسی کودکان و نوجوانان به کتاب و برنامه‌های فرهنگی را فراهم می‌کنند و نقش مؤثری در توسعه عدالت فرهنگی دارند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات کتابخانه‌های سیار، فرصتی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در مناطق روستایی و فراهم کردن زمینه رشد، یادگیری و شکوفایی استعداد‌های کودکان و نوجوانان است.

ازسرگیری فعالیت کتابخانه سیار روستایی تربت‌جام، زمینه حضور دوباره خدمات فرهنگی کانون در روستا‌های شهرستان و بهره‌مندی بیشتر کودکان و نوجوانان از فرصت‌های مطالعه، یادگیری و فعالیت‌های فرهنگی را فراهم می‌کند.