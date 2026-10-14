مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از اجرای ۱۱ کیلومتر عملیات بهسازی و آسفالت در محور شریانی و اربعینی مهران ـ دهلران و تداوم عملیات در ۶ کیلومتر دیگر از این مسیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت راه، عملیات تعریض، بهسازی و آسفالت محور مهران ـ دهلران با اولویت محدوده شهرک اسلامیه در منطقه زعفرانیه اجرا شده و تاکنون ۱۱ کیلومتر از این محور بهسازی و آسفالت شده است.

وی اضافه کرد: عملیات بهسازی و آسفالت ۶ کیلومتر دیگر از این مسیر در محدوده چالاب تا شهرک اسلامیه نیز با هدف بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای در حال اجرا است.

دشتی‌پور همچنین؛ از اجرای عملیات اصلاح خرابی‌های سطح راه در محدوده شهرک اسلامیه تا چالاب خبر داد و افزود: برای رگلاژ و ترمیم خرابی‌های رویه راه در این محدوده، یک‌هزار و ۸۵۰ تن آسفالت استفاده شده است.

