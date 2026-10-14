به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست آمادگی در برابر بارش‌های احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان، در فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه آبادان، در این نشست با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با حوادث احتمالی پیش‌رو گفت: دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی خود را برای مقابله با سناریوهای مختلف، از جمله بارش‌های شدید و وقوع سیلاب، ارزیابی کنند و برای رفع کمبودهای احتمالی تجهیزات و امکانات، اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.

ناصر مرداسی، با اشاره به برگزاری مانور عملیاتی مشترک با مدیریت بحران استان خوزستان پیش از آغاز این نشست افزود: در این مانور، آمادگی عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، شهرداری آبادان و شرکت پالایش نفت آبادان بررسی شد.

وی ادامه داد: در جریان این مانور، تجهیزات موردنیاز به نمایش گذاشته شد و نیروهای متخصص و تیم‌های واکنش سریع در محل‌های تعیین‌شده مستقر شدند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه آبادان همچنین از برگزاری مانور دورمیزی با محوریت سناریوی «هشدار قرمز» و وضعیت بحرانی فرااستانی خبر داد و گفت: در این مرحله، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند سناریوی فرضی بحران را بررسی و اقدامات، تمهیدات و برنامه‌های خود را برای مدیریت شرایط اضطراری اعلام کنند.

در پایان این نشست، بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تکمیل تجهیزات و ارتقای سطح آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب تأکید شد.