ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور با تأکید بر تقویت حضور مردمی، ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب برگزار شد.

عفاف و حجاب، تقویت میدان و احیای میراث ملاعلی نوری در نور

عفاف و حجاب، تقویت میدان و احیای میراث ملاعلی نوری در نور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور با حضور حجت‌الاسلام حاجی‌زاده امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی و جمعی از مسئولان شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد؛ نشستی که در آن، از تقویت پیوند مردم و مسئولان تا صیانت از هنجار‌های اجتماعی و معرفی مفاخر علمی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام حاجی‌زاده امام جمعه نور، حضور آگاهانه مردم در صحنه را از عوامل مهم حفظ نظام و تقویت جبهه اسلام دانست و بر ضرورت مشارکت مسئولان در اجتماعات مردمی و استفاده مؤثر از ظرفیت فضای مجازی برای تبیین مسائل فرهنگی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر برگزاری برنامه‌های متناسب با این ایام و فراهم‌کردن زمینه برگزاری همایش ملی ملاعلی نوری (ره) تأکید کرد.

محمدهادی رجایی فرماندار نور نیز خدمت صادقانه، تلاش شبانه‌روزی و جلب رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین وظایف مدیران دانست و گفت: مسئولان باید با پذیرش انتقادها، تقویت ارتباط با مردم و فراهم‌کردن زمینه مشارکت حداکثری، در مسیر افزایش اعتماد عمومی گام بردارند.

علی‌اکبر اکبری فرمانده سپاه ناحیه نور، با تشریح طرح ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب و هنجار‌های اجتماعی، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، قضایی و انتظامی تأکید کرد.

وی فرهنگ‌سازی، تولید محتوای رسانه‌ای، گفت‌و‌گو و اقناع، فعالیت‌های فرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها و مشارکت مردم را از محور‌های اجرای این طرح برشمرد و تصریح کرد که اقدامات فرهنگی باید در کنار اجرای صحیح مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها دنبال شود.

امین یوسفی دادستان نور نیز با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامه‌های کلی به اقدامات مشخص و قابل ارزیابی، خواستار آغاز اصلاح رویه‌ها از دستگاه‌های اجرایی شد.

وی رعایت ضوابط در محیط‌های اداری، نظارت بر عملکرد صنوف و اجرای مسئولیت‌های قانونی اتحادیه‌ها را از گام‌های عملی برای تقویت فرهنگ عفاف و حجاب دانست و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، برنامه‌های گرامیداشت ایام فاطمیه، بزرگداشت ۱۳ آبان، روز فرهنگ عمومی و روز مازندران بررسی شد.

همچنین برگزاری همایش ملی ملاعلی نوری (ره)، از مفاخر علمی و فلسفی شهرستان نور، و برنامه‌ریزی برای برگزاری پیش‌همایش‌های علمی در نور و دیگر مراکز علمی کشور مورد تأکید قرار گرفت؛ رویدادی که می‌تواند فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی شهرستان و بازشناساندن جایگاه این اندیشمند برجسته باشد.

تقویت میدان و مشارکت مردمی، پیگیری مسائل محلات و روستا‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و گروه‌های جهادی برای رفع مشکلات محلی نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور بود.