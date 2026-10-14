دبیر میز هوش مصنوعی استانداری اصفهان بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه هوش مصنوعی و بازنگری دوره‌ها و ایجاد بازار برای آموزش‌های تخصصی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر میز هوش مصنوعی استانداری اصفهان در حاشیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه هوش مصنوعی گفت: برای گسترش فعالیت آموزشگاه‌ها، علاوه بر بازنگری دوره‌ها و ایجاد بازار برای آموزش‌های تخصصی، باید سازوکار‌های حمایتی و تسهیلاتی برای تأمین هزینه آموزش و تجهیزات فراهم شود.

محمد اطرج همچنین از پیش‌بینی بخشی برای راهنمایی علاقه‌مندان به آموزش در پلتفرم هوش مصنوعی استان خبر داد.

به گفته وی این بخش با دریافت اطلاعاتی مانند سن و نوع آموزش موردنظر افراد، مسیر آموزشی پیشنهادی را معرفی می‌کند.

اطرج از آموزشگاه‌های علاقه‌مند نیز دعوت کرد اطلاعات توانمندی‌ها و دوره‌های قابل ارائه خود را در این سکوی اینترنتی ثبت کنند تا هم دستگاه‌های اجرایی استان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و هم متقاضیان بتوانند دوره‌های مناسب را شناسایی کنند.

فریده روشن، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان هم با تأکید بر ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در تحول آموزش‌های مهارتی گفت: هوش مصنوعی نه‌تنها منافاتی با میراث فرهنگی و صنایع‌دستی ندارد، بلکه می‌تواند به شناخت بهتر بازار، تولید محتوای مؤثرتر و معرفی این ظرفیت‌ها به بازار‌های جهانی کمک کند.

رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» به همت معاونت علمی ریاست جمهوری از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار می‌شود.