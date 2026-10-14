به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس گزارش پژوهش‌های انجام‌شده در چارچوب اولویت‌های ابلاغی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، در مجموع هزار و ۷۷۵ پژوهش در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری تخصصی، طرح‌های پژوهشی نظام سلامت و سایر طرح‌های تحقیقاتی ثبت شده است.

از مجموع پژوهش‌های ثبت‌شده، هزار و ۹۴ مورد به پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، ۱۲۵ مورد به رساله‌های دکتری تخصصی، ۸۲ مورد به طرح‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) و ۴۷۴ مورد به سایر طرح‌های پژوهشی، شامل طرح‌های بنیادی و طرح‌های مرتبط با صنعت، اختصاص دارد.

همچنین، بر اساس گزارش موجود، ۶۴۲ مقاله حاصل از طرح‌های تحقیقاتی ثبت شده است که معادل ۳۶ درصد اعلام شده است.

مدیریت پرستاری در صدر محور‌های پژوهشی

بررسی توزیع موضوعی پژوهش‌ها نشان می‌دهد محور «مدیریت پرستاری» با ۴۷۴ مورد، بیشترین تعداد پژوهش‌ها را به خود اختصاص داده است. پس از آن، محور‌های «مدل‌های مراقبت پرستاری» با ۳۷۹ مورد و «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با ۳۶۴ مورد قرار دارند.

همچنین، ۲۱۳ پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک‌سازی، ۱۹۲ پژوهش در زمینه مدیریت منابع انسانی در پرستاری، ۱۳۱ پژوهش در حوزه پایش و ارزشیابی خدمات و ۲۲ پژوهش در زمینه اقتصاد سلامت در حوزه پرستاری ثبت شده است.

این آمار، گستره فعالیت‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف پرستاری و ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور را در تولید دانش و شواهد علمی متناسب با نیاز‌های نظام سلامت نشان می‌دهد.

تأکید بر کاربردی‌سازی یافته‌های پژوهشی

بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت پژوهش‌های پرستاری مستلزم پیوند میان تولید دانش و اجرای یافته‌های علمی در محیط‌های ارائه خدمت است. استفاده از نتایج پژوهش‌ها در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، تدوین دستورالعمل‌های حرفه‌ای، بهبود فرایند‌های مراقبتی و ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مراقبت‌های مبتنی بر شواهد در نظام سلامت باشد.

در این مسیر، شناسایی نیاز‌های واقعی حوزه پرستاری، هدایت فعالیت‌های پژوهشی بر اساس اولویت‌های نظام سلامت و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و ساختار‌های اجرایی، از جمله الزامات بهره‌گیری بیشتر از دستاورد‌های علمی این حوزه به شمار می‌رود.

هم‌زمان با روزشمار گرامیداشت مقام پرستار، بازخوانی دستاورد‌های پژوهشی این حرفه، فرصتی برای توجه به نقش پرستاران در کنار ارائه مراقبت مستقیم، آموزش و مدیریت خدمات سلامت در تولید دانش و توسعه علمی نظام سلامت است.