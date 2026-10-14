به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا صدیق‌پور در گفت وگو با رسانه ملی تصریح کرد: جوجه مورد نیاز سالن های پرورشی در داخل کشور تولید و با توجه به مازاد تولید جوجه، صادرات نیز انجام می شود.

او با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه ممنوعیتی درباره صادرات جوجه یک روزه وجود ندارد، افزود: برای پایداری صادرات و حفظ و گسترش بازارهای صادراتی باید مدیریت مناسبی داشته باشیم و همزمان با صادرات هدفمند بتوانیم ماهانه ۵ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه و ۱۰ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار را برای ثبات بازار داخلی تامین کنیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، موجب زیان تولیدکنندگان می شود، اظهار داشت: با برگزاری جلسات متعدد با وزارت جهاد کشاورزی، میزان جوجه‌ریزی کاهش یافته و از ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه به ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون قطعه رسیده است.

صدیق پور قیمت کنونی هر قطعه جوجه یک‌روزه را ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: امیدواریم در آینده نزدیک، شاهد تعادل بازار برای تولیدکننده و مصرف‌کننده باشیم.